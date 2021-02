A to i s ohledem na to, že se v kraji „daří“ britské mutaci nemoci covid-19.

„Bohužel až po měsíci, od podezření, oznámil Státní zdravotnický ústav výsledky, které potvrdily téměř 60 % podíl britské mutace na nákaze v našem kraji, zejména na Trutnovsku, a vláda dnes ráno rozhodla o nových opatřeních. Pro co největší zamezení šíření nákazy, mohou lidé mezi okresy cestovat pouze v nezbytných případech. My je v rámci Královéhradeckého kraje musíme respektovat a prosím veřejnost, aby rozumně a v rámci možností tato opatření dodržovala,“ uvedl Martin Červíček a dodal, že kromě tohoto opatření zůstává neméně důležité pokračující testování veřejnosti, čemuž by měly napomoci zřízené mobilní týmy, které zvyšují dostupnost a operativní vyhodnocení testování na covid-19. „Nyní fungují zejména pro obyvatele Trutnovska, ale jejich počet by se měl příští týden zvýšit, aby mohly testovat i v dalších oblastech, kde je epidemie na vzestupu,“ řekl hejtman Martin Červíček a dodal, že se také zvažovala opatření v okrese Náchod, ale nebyla přijata: „Opakovaně říkám, že by jakékoli rozhodnutí mělo být odůvodněné, mělo by vycházet z nějakých podkladů, předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví podle toho také rozhodlo.“

Obyvatelé Trutnovska také budou muset od pátku nosit minimálně chirurgické roušky nebo respirátory FFP2. Opatření zatím platí do konce nouzového stavu. Ten, pokud dnes sněmovna nerozhodne jinak, skončí v neděli 14. února.