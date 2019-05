Již několik dlouhých měsíců leží na stavebním úřadu v Hořicích složka k územnímu řízení na rekonstrukci hradeckého Velkého náměstí.

Původní signály vyslané z Hořic hovořily o tom, že územní rozhodnutí se vydá do poloviny loňského roku. Konce se však stále zdejší úředníci nemohou dobrat. „Já už radši nebudu předjímat, kdy rozhodnutí vydáme. Podkladů jsou tři krabice, které ukrývají přes tři tisíce stránek spisů,“ uvedla šéfka hořického stavebního úřadu Gabriela Vaňkátová. Té se sice uvolnily ruce poté, co vydala rozhodnutí o jiné hradecké kauze – Miletě, ale mezitím ji zavalily dokumenty k vyvlastnění pozemků na budoucí dálnici D35. I když je tak budoucnost vydání rozhodnutí stále v mlhách, nové hradecké vedení nezahálí a dál řeší, co s Velkým náměstím udělá.