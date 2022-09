V pořadu věnovaném 70. výročí vlády Alžběty II. je osvětlil: "Moje třikrát prababička a matka královny Viktorie byly sestry."

Vláda daruje kladrubského hřebce královskému páru

Státnická moudrost

Alžběta II. patřila k vůbec nejdéle vládnoucím panovníkům na světě, na britský trůn usedla ve svých 25 letech v roce 1952. S jejím synem princem Charlesem, nynějším králem Karlem III., měl František Kinský příležitost se setkat hned dvakrát na Pražském hradě. Jeho matka na něj silně zapůsobila.

"Obdivoval jsem královninu názorovou pevnost a mimořádnou státnickou moudrost. Pro Brity nebyla pouze královnou, ale vnímali ji jako matku národa. Byla představitelkou a ochránkyní vážených tradic a přitom i moderní osobností nebránící se humoru. Po panovnici Alžbětě II. zůstane prázdné místo. Hlubokou soustrast rodině i všem Britům. Bůh ochraňuj královnu. Pokoj její duši," dodal.

Svoji sílu neukazovala

V Anglii prožila velký kus života Diana Phipps Sternbergová, majitelka častolovického zámku. "Žila jsem tam čtyřicet let, proto se cítím hodně jako Angličanka. A všichni moji kamarádi, co ještě žijí, jsou Angličané. Velice jsem Alžbětu II. obdivovala. Je to strašná ztráta pro svět," poznamenala Sternbergová.

S královnou Alžbětou II. měla to štěstí se setkat dvakrát. "Spolu se mnou tam ale byla spousta lidí. I já jsem jí byla představena, udělala jsem před ní pukrle a ona šla dál. Myslím si, že byla fantastická, musel to být strašný život a ona ho musela unést, oddala se svému údělu královny a dělala to fantasticky. Její síla byla v tom, že ona svoji sílu neukazovala. Obzvlášť, když se vědělo o její minulosti a co všechno zvládla," připomněla.