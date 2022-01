Je výskyt varianty B.1.640 v Česku důvod k obavám?

To je velmi zajímavá věc. Jde o to, že ten primární kontakt se asi nepodaří zjistit, nicméně ten sekundární, který to přinesl do té rodiny, tam z toho je vidět, že na druhou stranu jsou ty průběhy poměrně mírné. Takže zatím to neznamená, že by to byla nějaká varianta, která vzbudí zájem WHO (Světové zdravotnické organizace) na stejné úrovni, jako je omicron. Je to varianta, která je vyhodnocována, ale nespadá zatím do kategorie těch velkých variant, které se sledují.