Hradec Králové plánuje vybudovat nové zázemí pro dětské skupiny. Důvodem je nedostatek volných míst v mateřských školách. Dětské skupiny by měly sídlit v modulárních objektech, jeden by vznikl místo bývalého kina v Třebši, druhý na hřišti v Malšovicích. Město chce na svůj záměr získat státní dotaci.

Dětská skupina. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Braun

Zvýšená poptávka rodičů o umístění dětí do školek zřizovaných městem a nedostatek volných míst v nich. To je problém, který by mohly v Hradci Králové alespoň zmírnit nové dětské skupiny. Město chce vybudovat zázemí pro dětské skupiny v Třebši a v Malšovicích, skupiny by sloužily pro více něž 70 dětí.

„Vnímáme ohlasy rodičů, kteří ať, už z pracovních nebo jiných důvodů, potřebují umístit do mateřské školy děti mladší tří let. Mateřské školy zřizované městem pro tyto děti kapacitně nestačí, a proto bychom chtěli využít dotační výzvy, díky které by v Hradci Králové vznikly dětské skupiny. V Třebši byl vytipován objekt bývalého kina, kde by mohlo najít místo až 24 dětí a v Malšovicích se nabízí prostor na hřišti organizace Klídek, kde je navrhován modulární objekt až pro 48 dětí,“ uvádí v tiskové zprávě primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

Hradec Králové znovu otevírá transparentní účet pro ukrajinské město Černihiv

Bývalé kino Třebeš, které se nachází v sousedství Mateřské školy Sluníčko, se zbourá a místo něj vyroste modulární objekt pro skupinu 24 dětí. V jeho blízkosti vznikne také osm parkovacích míst. Celkové náklady město odhaduje na 20 milionů korun. Dětská skupina bude organizačně začleněna pod Mateřskou školu Sluníčko a odtud také bude zajištěno stravování.

Další dětskou skupinu pro dvakrát 24 dětí město plánuje v Malšovicích na městském pozemku vedle nízkoprahového centra Klídek. U modulárního objektu se počítá i s parkovacím stáním pro 16 vozidel. V tomto případě jsou náklady odhadovány na 40 milionů korun. Dětská skupina se organizačně začlení pod Mateřskou školu Zvoneček, která zajistí také stravování.

Dnešní studenti změní pětkrát za život profesní kariéru

„Uvedené řešení předpokládá vznik nových míst za minimálními náklady. Využita budou v oblasti předškolního vzdělávání hradeckých dětí. Doba udržitelnosti je stanovena na deset let, přičemž prvních pět let je povinnost provozovat nově vybudovanou dětskou skupinu a následujících pět let je možné tento provoz změnit například na mateřskou školu,“ doplňuje primátorka Springerová.

Město Hradec Králové by na vybudování dětských skupin využilo dotační výzvy Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí. Maximální možná výše podpory je 25 milionů korun na jednu dětskou skupinu s možným navýšením dotace o 0,9 milionu korun za každé další dítě nad kapacitu 24 míst.

Na schválení využití dotace a vytvoření dětských skupin se shodli na úterním jednání zastupitelé.

S využitím tiskové zprávy