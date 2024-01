Po státovce z Hradce Králové do Jičína se denně valí kolony osobáků a kamionů a hned u čtyř ze šesti loňských smrtelných nehod se tady čelně srazila dvě auta . Situaci má zlepšit paralelně budovaná dálnice D35.

Dva mrtvé našli také záchranáři loni na podzim po nárazu auta do stromu u Roudnice na Hradecku . Policie ale zjistila, že tragédii předcházela vražda .

Dva lidé zahynuli na začátku června mezi Úlibicemi a Konecchlumím . „Devětasedmdesátiletý řidič dle prvotního šetření z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde havaroval do stromu. I přes veškerou péči záchranářů řidič i jeho o tři roky mladší spolujezdkyně na místě podlehl zraněním,“ popsala loňskou nejtragičtější nehodu v regionu mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

Co pár kilometrů, to pomníček. Tak vypadá 45 kilometrů dlouhý úsek silnice číslo 35 mezi Hradcem Králové a Jičínem. V minulém roce tady při pěti nehodách zemřelo šest lidí.

První desetikilometrový úsek Sadová – Hořice se začal stavět loni na podzim. „Nový dálniční úsek zajistí vyšší bezpečnost i plynulost dopravy v místě, kde aktuálně projíždí více než 13 tisíc automobilů každý den,“ věří generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Úseky dálnice až k Jičínu mají být hotové do pěti let a pak by se situace s nehodovostí měla zlepšit.

Podle policejních statistik se v Královéhradeckém kraji stalo za rok 2023 celkem 4 208 nehod, těžce se zranilo 101 lidí a lehce pak 1 151 osob. Ve srovnání s rokem 2022 tak o 15 procent ubylo všech nehod a mírně se snížil počet lehce raněných. Naopak těžce raněných přibylo o 19 procent. Celkové škody odhadli policisté na 390 milionů korun.

Na chřipku umřel v kraji jeden člověk. O covidu se řada lidí vůbec nedozví

Nejčastěji umírali lidé v osobních autech. Dva lidé loni zemřeli v kraji na přejezdech po srážce auta a vlaku. Jedna taková tragédie se stala na Jičínsku v obci Chomutice – Obora. „Dvaasedmdesátiletý řidič automobilu vjel přímo pod projíždějící vlak směřující do Ostroměře. Spolujezdec byl z místa nehody letecky transportován do nemocnice, řidič i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehl,“ mohla jen konstatovat za policisty Eliška Pospíšilová.

Z celkového počtu 33 mrtvých při loňských dopravních nehodách se podle předběžných údajů jednalo v pěti případech o chodce, o tři cyklisty a čtyři motorkáře. Většinou - ze tří čtvrtin - na silnicích umírali muži. Výjimkou je červencová srážka 25leté motorkářky se srncem u Lovčic.

„Vlivem střetu řidička spadla na silnici a motorka zajela do příkopu, kde narazila do stromu. Žena byla s vážným zraněním letecky transportována do nemocnice, kde po několika hodinách bohužel zemřela,“ popsala nehodu mluvčí policistů na Hradecku Iva Kormošová.

S pětadvacetiletou Terezkou Stačinovou, která u Lovčic zemřela, se rozloučili i motorkáři:

Zdroj: Romana Netolická

Opilí řidiči loni v kraji zavinili 205 nehod, což je o 33 méně než v roce 2022. Bouraček způsobených pod vlivem drog pak bylo 31. Příčiny nehod jsou po celé zemi dlouhodobě stejné. Nejčastěji se šoféři nevěnují plně řízení, častou příčinou je také nepřiměřená rychlost. Právě tyto nehody pak bývají nejtragičtější.