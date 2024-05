Vůbec nejvíc podle statistiky Portálu nehod za posledních pět let bourali řidiči na hradeckém II. městském okruhu u Obi. Nejčastěji zde řidiči chybují při odbočování vlevo. O problematickém místu krajské dopravy jsme psali už před rokem.

Nejnebezpečnější křižovatka v kraji, co se počtu nehod týče, je v Hradci Králové u Obi:

Zdroj: Jiří Fremuth

Nejvíc se bourá na hradeckém městském okruhu, druhým nejhorším místem je pak silnice z krajského města na Černilov a na třetím místě najdeme silnici u Pěkova na Náchodsku.

Druhým nejčastějším místem nehod je nenápadná silnice od Hradce Králové směrem na Nové Město nad Metují. „Mezi částí Slatina a Černilovem zasahují hasiči u nehody osobního auta, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení,“ popisovala nehodu na druhém nejrizikovějším místě kraje loni v prosinci mluvčí hasičů Martina Götzová. Havárie se stala na zasněžené silnici.

Právě za vlhka, sněhu, nebo namrzlé silnice se tady bourá nejčastěji. „Tedy v případech, kdy řidiči v těchto místech překračují dovolenou rychlost. V obcích Slatina a Libřice dochází také často ke střetům vozidel se zvěří. Policisté doporučují, aby řidiči v těchto úsecích přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky, svým schopnostem, dopravnímu značení, ale také počasí,“ radí za policii v Královéhradeckém kraj Martina Jandová, podle které se často v úseku bourá na křižovatce, kde se odbočuje na Černilov a Divec.

Podle statistiky se na čtyřkilometrovém úseku krajské dvojky stalo za posledních pět let 29 nehod. „Deset z nich se stalo za poslední dva roky. Je zde evidováno 20 zraněných, z toho dvě těžká zranění,“ nahlíží do statistiky datový analytik Portálu nehod Marek Sival.

Desítce rizikových míst se věnovala v úterý Regionální dopravní konference spolupořádaná Deníkem. Odborníci na bezpečnost dopravy, silničáři, ale také policisté nebo hasiči navrhovali k jednotlivým místům řešení, jak situaci zlepšit. Právě u esíčka u Černilova se řešilo, zda má před zhruba deseti lety opravená silnice dobré protismykové parametry. Nakonec se dohodlo, že odborníci tření vozovky přezkoumají a případně navrhnou nápravu.

„Místní s tím problém nemají, většinou tam padají do příkopu přespolní, nebo kamiony. Nejvíc se nehody koncentrují u Havrdových mostků, což je takové esíčko, kde je křižovatka propojky mezi Divcem a Černilovem. Nehody se tam stávají vcelku pravidelně, řidiči tam jezdí často rychle,“ popisuje své zkušenosti černilovský starosta Petr Staša. I on si myslí, že největší problém je za horšího počasí: „Stává se to ve chvíli, kdy ten mostek třeba namrzá, nebo je po dešti, řidiči jedou rychle a dostanou se do smyku. Někdy si tam auta nedají přednost. Ten úsek je dostatečně přehledný, nemyslím si, že by to vyžadovalo nějakou stavební úpravu. Řidiči by tam měli upravit styl jízdy.“

Autor článku úsek několikrát projel s odborníkem na bezpečnou jízdu Vítem Jedličkou. Ten připomíná, že výpadovka z Hradce svádí k rychlé jízdě. Pak ale přichází ve sjezdu z kopce esíčko a v něm křižovatka s malým horizontem, kde jsou navíc vedlejší silnice vyosené, což může být pro některé řidiče problém.

„Člověk ani neví, že se blíží do místa, kde jsou časté dopravní nehody. Možná cedule upozorňující na úsek častých dopravních nehod by také neškodila,“ myslí si Hradečan, který desítky let školí řidiče v defenzivním způsobu řízení. „Chybí tady z jedné strany zákaz předjíždění. Mohlo by tady být jednoznačně snížení rychlosti na 70 kilometrů za hodinu a určitě šipky upozorňující na relativně prudkou zatáčku,“ dodává Vít Jedlička.

TOP 10 rizikových míst v Královéhradeckém kraji 1. Hradecko - Hradec Králové – Akademika Bedrny a II. městský okruh. Za posledních 5 let 30 nehod, 15 zraněných. Nejčastěji se bourá při odbočování vlevo, nedání přednosti. 2. Hradecko - Silnice II/308 Slatina – Černilov. Za posledních 5 let 29 nehod, 20 zraněných, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. 3. Náchodsko – silnice II/303 u Pěkova. Za posledních 5 let 24 nehod, 19 zraněných, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. 4. Rychnovsko – silnice I/321 u Solnice. Za posledních 5 let 19 nehod, 7 zraněných, srážky se zvěří. 5. Trutnovsko – křižovatka silnice I/37 u Nových Kocbeří. Za posledních pět let 18 nehod, 19 zraněných, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. 6. Rychnovsko – III/3211 u Rychnova nad Kněžnou směr Lokot. Za posledních 5 let 17 nehod, 7 zraněných, srážka se zvěří. 7. Náchodsko – úsek silnice I/14 u osady Václavice, za posledních pět let 17 nehod, 15 zraněných, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. 8. Hradecko – úsek silnice I/324 u Lubna. Za posledních pět let 15 nehod, 8 zraněných, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. 9. Hradecko – úsek silnice III/2997 u Skaličky. Za posledních pět let 12 nehod, 10 zraněných. 10. Hradecko – Hradec Králové křižovatka Pospíšilova, Pouchovská a Orlická. Za posledních 5 let 10 nehod, 6 zraněných. Nedání přednosti. Zdroj: portalnehod.cz