Hasiči, zdravotničtí záchranáři a policisté rozmístili své vozy tak, aby mohli pomáhat zraněným, zajistit místo karambolu a zároveň řídit dopravu bez zbytečného zdržení řidičů. V kyvadlovém provozu čtvrt hodiny po nehodě šoféři popojížděli zhruba pět minut, podobná situace byla i o zhruba čtyřicet minut později.

Na nevyhovující silnici třetí třídy jsou dopravní nehody časté a rizikových míst je na třech a půl kilometrech více. Vloni koncem června se zranili čtyři lidé v zatáčce za čistírnou odpadních vod u střelnice. Poblíž odbočky na prašnou cestu do Roudničky, kde se stala čtvrteční nehoda, často končí auta na střeše a nepříjemný je i horizont asi o 500 metrů dál směrem na Vysokou, kde po čelní srážce před několika lety zahynul mladý řidič.

Čelní srážka u Vysoké v roce 2015, 27letý řidič byl na místě mrtev:

close info Zdroj: HZS KHK zoom_in Tragická nehoda u Vysoké nad Labem.

„Zase další bouračka? Jedním z problémů je, že je tam plná čára a řidiči ji nerespektují,“ poskytl stručné vyjádření z dovolené v zahraničí starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.

Rizikovému úseku pomohlo otevření souběžné cyklostezky podél Labe. Absence kolařů však řidiče svádí k rychlejší jízdě.

O rozšíření silnice číslo 29810 z Hradce Králové do Vysoké nad Labem a k mostu směrem na Opatovice nad Labem se mluví dlouhé roky.

„Jsme si vědomi, že silnice místně slouží jako přivaděč na dálnici pro část města. V trase komunikace je nepřehledný výškový oblouk a nebezpečné směrové oblouky, které jsou častými místy dopravních nehod. I proto se snažíme kompletní rekonstrukci silnice včetně rozšíření i úpravy směrového a výškového řešení ne zcela bezpečných parametrů připravit," uvedl pro Deník již před časem krajský hejtman Martin Červíček.

Zároveň se připravuje stavba, která by měla problémové spojení Moravského Předměstí se silnicí do Pardubic a dálnicí D11 vyřešit. Takzvané jižní propojení by mělo začínat na sjezdu z Hradubické silnice u Březhradu, po zcela novém mostě překlenout Labe a okružní křižovatkou poblíž čistírny odpadních vod se napojit na silnici do Vysoké nad Labem a Třebše. Ta by měla být do té doby opravená a rozšířená. Propojka má navázat na chystanou jižní spojku z Kuklen na Hradubickou silnici.