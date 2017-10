Nejdříve panely. Teprve poté nový parkhaus

Hradec Králové - Než radnice vystaví nový parkovací dům u fakultní nemocnice, budou lidé parkovat na novém provizorním betonovém stání.

S šalamounským řešením přišla hradecká radnice, která se již léta snaží vystavět parkovací dům u hradecké fakultní nemocnice.

Deficit míst pro stání mají prozatím zajistit panely, které po vyřešení všech problémů kolem nového parkhausu a přilehlé křižovatky Mileta uvolní místo právě novému parkovacímu domu. Jeho stavba je však podmíněná právě rekonstrukcí křižovatky Mileta, kterou komplikují odvolání a podjatost v probíhajícím územním řízení. Panelová plocha u nemocnice pro minimálně dvě stovky automobilů by se mohla začít růst v druhé polovině příštího roku. „Nový parkovací dům má smysl postavit až po opravě Milety. Nedokážeme však odhadnout, kdy a zda vůbec bude nové územní rozhodnutí na křižovatku vydané,“ řekl náměstek Jindřich Vedlich.

Odhadované náklady na stavbu panelového parkoviště u fakultní nemocnice jsou zhruba jedenáct milionů korun. Více jak polovinu z toho jsou výdaje na nákup silničních panelů které město poté může využívat jinde. „Toto řešení nám přijde výhodnější, než si panely pronajímat. Ve výsledku by nás to stálo o dost více peněz,“ uvedl primátor Zdeněk Fink.

Provizorní parkoviště se bude stavět na místě, které v budoucnu neomezí následnou rekonstrukci křižovatky Mileta. „V případě současné varianty nové podoby křižovatky, která se nyní projednává v Hořicích, by kapacita parkovací plochy měla dosáhnout až 240 míst. Pokud by se město vrátilo k předchozí verzi, na panely by se vešly zhruba dvě stovky automobilů,“ přiblížil náměstek Vedlich.

Začátkem listopadu by měl soud rozhodnout o žalobě na prohlášení krajského úřadu o podjatosti v souvislosti s územním rozhodnutím na rekonstrukci křižovatky Mileta. „Pokud soud potvrdí systémovou podjatost krajského úřadu, společně s ŘSD zvažujeme možnost pokračovat v přípravě rekonstrukce podle původní varianty s kruhovou křižovatkou a mimoúrovňovým křížením, na kterou je dříve vydané územní rozhodnutí stále platné. Investiční náklady na tuto verzi jsou však poměrně vyšší,“ vysvětlil Vedlich.