Platnost vyhlášky, která je v Česku průkopnickou, muselo schválit Ministerstvo vnitra. To se teď stalo. „Poplatek za umístění elektrokoloběžek na veřejném prostranství je tři koruny za metr čtvereční. Zpoplatnění parkování koloběžek a výši poplatku ministerstvo nerozporovalo,“ dodává náměstek primátora pro správu majetku města z hnutí ANO Pavel Marek.

Jenže ministerstvo současně doporučilo, aby město do vyhlášky zahrnulo třeba i sdílená kola bez přídavného motoru. „Pokud tomu tak skutečně je, tak je to špatně. My jsme na poslední řádném zastupitelstvu schválili podporu sdílených kol. Já jsem vyhlášku kritizoval už při jejím schvalování v srpnu s tím, že by mohla být v rozporu s ministerským výkladem. Myslím, že pokud by se měla vztahovat i na normální sdílená kola, měla být být zrušená. Město by mělo podporovat alternativní ekologické způsoby dopravy,“ myslí si opoziční zastupitel za Piráty Kamil Kubica.

Provozovatel sdílených kol Nextbike, který má v Hradci Králové stovku bicyklů na 40 místech, se informaci zpoplatnění dozvěděl od Deníku a dokud ji nebude mít oficiálně od města, nechtěl ji komentovat.

Podle vyjádření města je revoluční vyhláška platná už dnes. „Zpoplatnění kol a koloběžek bez přídavného motoru bude zapracováno do vyhlášky, přičemž sazba poplatku bude stejná jako u těch s přídavným motorem, tedy tři koruny za metr čtvereční,“ potvrzuje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová a dodává, že město se teď s provozovateli dohaduje na tom, kde budou jejich koloběžky stát. Ročně by je to mělo stát řádově statisíce korun. „O jejich rozsahu a lokalitách zatím mezi městem a provozovali probíhají jednání,“ říká Šmídová.

Provozovatelé elektrokoloběžek rozhodnutí ministerstva respektují. „Zároveň vítáme, že i kola a koloběžky bez přídavného elektrického motoru spadají pod stejnou právní úpravu. Věřím, že rozhodnutí povede k narovnáni tržních podmínek pro všechny poskytovatele mikromobilních služeb a nebude tak docházet ze strany města k diskriminaci kol a koloběžek s přídavným elektricky motorem,“ komentuje rozhodnutí Václav Petr za společnost Lime. Druhý provozovatel elektrokoloběžek, společnost Bolt pak upozorňuje na nejasnost hradecké vyhlášky: „Provozovatele prostředků mikromobility mají zadat a platit za zábor plochy vyhrazené na parkování, nicméně není jasná implementace v případě, že stejné parkovací místo bude využívat více operátorů,“ namítá regionální ředitel Bolt pro mikromobilitu Pavol Dzurjanin a dodává, že věří v dohodu s městem: „Stále věříme, že najdeme s městem společnou řeč ohledně navýšení počtu parkovacích míst.“

Elektrokoloběžky na zimu z královéhradeckých ulic zmizely, ale vrátit by se měly na jaře s příchodem příznivějšího počasí.