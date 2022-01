Ve třetím ročníku se v rámci výuky zapojili do programu JA Studentská firma. „Studenti našeho ekonomického lycea tím získávají praxi. Koncept je postavený na tom, že vymyslí produkt, zřídí firmu, musí své výrobky prezentovat a prodávat. Není to hra, je to naostro, byť v nějakých mantinelech,“ vysvětluje učitel ekonomiky Zdeněk Pospíšil, který studenty při podnikání vede.

„Dvě hodiny týdně jsou součástí výuky, ale většinu kolem firmy děláme ve volném čase. Proto bylo důležité vymyslet produkt, který má z naše pohledu smysl,“ zamýšlí se ředitelka Botela. „Jednou chci mít děti, chci aby Země zůstala planetou, na které půjde žít. Každý by měl začít u sebe,“ dodává Šárka Kořínková.

Studentská firma „zaměstnává“ polovinu jejích spolužáků. Všichni se museli na začátku školního roku složit na základní kapitál 12 tisíc korun. Z toho nakoupili řezačky na sklo a vše potřebné. Někdo se stará o finance, další o výrobu, personalistiku, nebo marketing.

„Snažili jsme se, rozdělit si práci tak, aby každý dělal to, co ho baví a co by chtěl dělat do budoucna,“ říká Michaela Nováková, která je ve studentské firmě zástupkyní ředitelky. Jednou by ráda dělala třeba personalistiku. Právě ona navrhla i jméno firmy: „Vyšli jsme překladu slova sklenice v esperantu a vzniklo z toho Botelo, tedy název naší firmy.“ Povedený je i slogan firmy, která vyrábí ze starých lahví: „Sklo, které to nevzdalo.“

Podnikatelské myšlení a finanční gramotnost u mladých se snaží rozvíjet organizace JA Czech, kterou před třiceti lety založil Tomáš Baťa. Obecně prospěšná vzdělávací organizace propojuje studenty s lidmi z praxe a pomáhá nastartovat jejich úspěšnou profesní kariéru. Ve spolupráci se školami vytváří motivující prostředí pro rozvoj osobních dovedností v rámci podnikatelského vzdělávání studentů i učitelů. Do stěžejního projektu JA Studentská firma se každoročně zapojují tisíce středoškoláků.

Jako každá skutečná firma se i ta studentská potýkala s problémy. Třeba s řezáním lahví. Pro skleničky, kde musí být hrana dokonale hladká, proto nakonec platí profesionální firmě. „Děláme chyby a snažíme se z nich poučit,“ usmívá se Michaela Nováková.

Dosud studentská firma prodala dvě stovky svých výrobků a z tržeb splatila vložený kapitál. Výrobky ze starých lahví prodávala jednak přímo ve škole, ale také na eshopu. Kus za 100 až 200 korun. Pokud skončí v plusu i na konci školního roku, zisk věnují studenti na charitu.

V soutěži o nejlepší vizuální identitu studentské firmy zatím byli hradečtí studenti nejlepší v Královéhradeckém a Libereckém kraji. Na konci ledna poměří kvalitu svého loga a reklamního videa v celostátním finále. Jak dobrá je firma Botelo ve srovnání s ostatními studentskými firmami z celé země, zjistí studenti z hradecké obchodní akademie na začátku dubna.