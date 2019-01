Hradec Králové – Lovu na dírkách letošní počasí moc nepřeje. Přesto mohou zájemci, kteří mají rybářskou povolenku, přijít do malšovické rybárny každou sobotu.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Lidé si zvykli, ale zájemci se střídají. Někdy přijde pět šest rybářů, najednou jsme tady ale měli i pětadvacet lidí. Někdo si ráno sedne a neodejde, dokud nemá plný kbelík ryb, jiní si vybírají. Záleží na každém z nich," řekl v sobotu hospodář místní organizace Českého rybářského svazu Václav Mikeš.

Jak dodal, předešlou sobotu tu z malšovického rybníka jeden z nich vylovil jesetera, který vážil 1,5 kilogramu.

To Vladimír Suchánek, který je rybářem přes dvacet let, si oblíbil pstruhy. Nejenže se stará, aby jich byl v malšovickém revíru dostatek, ale také je loví. A nejde pouze o Malšovice. Na pstruhové vody míří například k Orlici, Jizeře nebo Metuji.

„Ke pstruhovým vodám je nejlepší vyrazit ráno, na šestou. Především starší ryby jsou opatrnější. Jakmile zjistí, že je ve vodě nebo na břehu více lidí, starší pstruzi se schovají hlouběji do vody nebo si najdou jiné skrýše," vysvětloval Vladimír Suchánek. K vodě přivedl i svého syna Jana.

Uplynulou sobotu jako kdyby oběma šly ryby přímo do rukou. Vytahovali totiž z vody jednoho pstruha za druhým.

A jeho rada? „Nikdy bych nedával rybu do mrazícího boxu, i když vím, že to mnoho lidí dělá. Ryba je plná vody, a když ji dáte do mrazáku, maso popraská a už to jednoduše není není ono. Nejlepší je na talíři ryba čerstvá, ten samý den ulovená. Proto si také domů odnáším jen ty, které stačíme sníst," doplňuje Vladimír Suchánek.

Recept na pstruha má velice jednoduchý. „Udělám ze pstruha filety, stáhnu kůži, osolím je, přidám kmín a sladkou papriku. Pak ho opeču na másle. Jsou výborní. Ani na grilu nejsou špatní," říká Vladimír Suchánek.