Největší muzeum betlémů v Evropě disponuje sbírkou 550 různých betlémů, většinu z nich má v depozitu. „Máme tady betlémy z celé země, z nejrůznějších materiálů,“ říká o sbírkách vedoucí muzea Petra Jahnová. Připomíná, že pro různé části země jsou typické různé materiály. „Třeba na Orlickoústecku to byl papír. V regionu byla rozvinutá textilní výroba a bavlna se vozila v kartonových krabicích. Z nich pak lidé dělali betlémy. Na horách jako jsou Krkonoše, nebo Orlické hory to pak bylo logicky dřevo a v okolí Železného Brodu, kde byly sklárny, to je pak právě sklo.“