Velká frekvence aut na silnici směrem z Hradce Králové je podle starosty Vysoké nad Labem Jiřího Horáka největším problémem jeho obce.

Starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák | Foto: Deník / Tomáš Kulhánek

Zdroj: Deník„Moc by nám pomohlo, kdyby se udělala odbočka z Třebše na Hradubickou, o které se už několik let hovoří. Lidé, kteří by jeli z Hradce do Prahy nebo do Pardubic, by pak vůbec přes naší obec nemuseli jezdit. Za hradeckou čistírnou odpadních vod by zahnuli doprava, přejeli by Labe přes nový most a u Březhradu by najeli na Hradubickou,“ vysvětluje Horák.