Vyšetření, které bude stát 2900 korun, bude prováděno v rámci limitované kapacity a bude umožněno pouze z oprávněných důvodů, mezi které patří cestování do zahraničí, včetně výkonu příhraniční práce či příjem pacienta k samoplátecké hospitalizaci. Odběrové centrum bude i nadále přednostně zajišťovat odběry pacientů s doporučením od lékařů.

Před odběrem je nutné se objednat na konkrétní čas telefonicky na číslech 495 836 004 nebo 702 284 857. Telefony jsou v provozu v pracovní dny v čase od 8.30 do 13.30 a o víkendech a svátcích od 9 do 12 hodin. V ostatních časech mohou zájemci využít e-mail infekce.sluzba@fnhk.cz.

Úhrada vyšetření je nutná před vlastním odběrem platební kartou na recepci budovy Emergency v areálu FN HK, kde zájemci získají potvrzení o platbě, které bude vyžadováno před samotným odběrem. Odběry se uskuteční v odběrovém stanu umístěném vpravo před vjezdem do areálu nemocnice. Stan je v provozu v pracovních dnech od 8.30 do 13.30 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 12 hodin. Potvrzení o výsledku testu bude předáno následující den v odběrovém stanu, v tištěné formě v českém a anglickém jazyce.