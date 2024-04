Za války se zapojil do odboje v organizaci Zpravodajská brigáda. V roce 1943 byl ale kvůli svému původu internován do tábora pro židovské míšence v Tvoršovicích u Benšova. „To byl pracovní tábor, odtud utekl a zapojil se do Pražského povstání, tehdy mu bylo 20 let,“ připomíná Antonín Krajina.

„Díky jeho pracovitosti a ohromné invenci dosáhl obor diagnostické a později intervenční radiologie v hradecké Fakultní nemocnici ve své době nebývalého rozkvětu,“ hodnotí svého učitele bývalý přednosta Radiologické kliniky v Hradci Králové profesor Antonín Krajina. Znali se a spolupracovali čtyři desítky let. Leo Steinhart se narodil 13. dubna 1924 do smíšené rodiny. Jeho tatínek byl žid a maminka Češka.

Po válce vystudoval jako vojenský stipendista v Praze medicínu a po vojně byl přidělený na Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové. „Když jsem byl u odvodu, tak jsem viděl, jak rentgenovali toho, co byl přede mnou, jak mu tam srdíčko pěkně bije a jak plíce se projasňují a zatemňují, když dýchá. To mě tak fascinovalo a říkal jsem si, že je to úžasné takhle vidět skrz člověka. To mě tak uchvátilo, takže jsem se začal zajímat, jak to vypadá v armádě s rentgenology,“ vzpomínal na své vzplanutí pro celoživotní obor před deseti lety Leo Steinhart pro Paměť národa.

Lékařskou kariéru pak zahájil v Hradci Králové v roce 1950. „Nastoupil na Radiologickou kliniku vedenou profesorem Janem Bašteckým, uvedl do chodu katetrizační metody, provedl angioplastiku, vždycky k tomu měl pozvaného někoho ze zahraničí,“ vzpomíná Antonín Krajina. Leo Steinhart založil hradeckou radiologickou školu. Už v roce 1960 se podílel na vývoji a zdokonalení transseptální katetrizace, kdy se kardiologové dostanou do srdce z třísla až do srdce. „S docentem Endrysem v podstatě metodu zdokonalili a publikovali krátce poté, co to jako první zveřejnili Američané. Dnes se metoda používá na celém světě,“ vysvětluje Antonín Krajina.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové vzdává hold průkopníkovi katetrizace a intervenční radiologie Leo Steinhartovi. V úterý mu odhalí pamětní desku.Zdroj: Deník/David Taneček

V poznávání novým metod pomohl relativně mladému radiologovi i čtyřletý pobyt v nemocnici v Kuvajtu, kde od roku 1967 vybudoval a vedl oddělení radiodiagnostiky v nemocnici Al Sabach. Díky spolupráci se zahraničními lékaři ze Švédska, nebo USA a přinesl nové metody do Československa.

V létě 1978 zprovoznila hradecká nemocnice jako vůbec první v zemi technologickou novinku – počítačový tomograf. Profesor Steinhart musel vedení socialistického zdravotnictví přesvědčit o užitečnosti přístroje, který tehdy stál 14 milionů korun a platit se musel ve vzácných devizách. „Věděl, že CT přinese zvrat v diagnostickém zobrazování hlavně mozku, ale i hrudníku a břicha. Ten princip byl revoluční a on to pochopil. Sepsal projekt a přesvědčil lidi na Ministerstvu zdravotnictví. Díky tomu se tady školili lékaři a tím poskočila i neurochirurgie,“ připomíná Antonín Krajina.

Profesor Leo Steinhart vedl Radiologickou kliniku v Hradci Králové bezmála 20 let až do roku 1989. Věnoval se vědecké činnosti a vychovával budoucí lékaře. „My spolupracovníci jsme si jej vážili jako šéfa s přirozenou autoritou, mladší spolupracovníci jej poznali jako člověka pevných názorů a on sám říkal, že má rád lidi a oni mu to pak oplácejí, a tak se snadno dohodnou na tom, co je rozumné,“ vzpomíná Antonín Krajina. Podle něj byl Leo Steinhart přátelský člověk a šéf: „Byl schopen sehnat nadějné lékaře a také se postaral o to, že se dostali do zahraničí na odborné stáže.“

Leo Steinhart zemřel na Štědrý den 2015.

