Nemocnice „vyžene“ doktory mimo areál. Jejich místa dostanou pacienti

Hradec Králové - Malý krůček pro doktory, ale o to větší, i když jen kosmetický, krok pro pacienty. Tak by se dalo parafrázovat spojení hradecké fakultní nemocnice s Univerzitou Hradec Králové, která zdravotnickému zařízení poskytla část svého parkoviště u silničního okruhu.

Třicet vlaštovek

Pilotní projekt, který se má rozjet v neděli 15. října, zatím počítá s 30 místy. Ta budou určena výhradně pro lékaře. „Musím ocenit přístup univerzity. Jednání s ní bylo nesmírně vstřícné,“ uvedla provozně technická náměstkyně nemocnice Veronika Bartošová s tím, že „univerzitní“ místa budou obsazena auty, které doposud parkovaly uvnitř areálu. „Máme vyrobených 30 karet pro vjezd pracovníků na univerzitní parkoviště. S náměstkyní Bartošovou jsme domluveni na smlouvě o spolupráci. Než bude vyhotovena, vypracujeme provizorně společná provozní pravidla na jejichž základě akci parkování spustíme,“ doplnila informaci univerzitní mluvčí Zuzana Boučková. Podle Veroniky Bartošové však třicítka nemusí být konečné číslo. „Zatím je to pilotní projekt. A uvidíme, jak moc bude využívaný,“ dodala náměstkyně. Zvýšená kapacita univerzitního parkoviště by pro nemocnici mohla být již v příštím roce, ale jen omezeně. Projekt je totiž také odvislý od doby akademického roku a prázdnin.

Nové parkhausy?

V blízkosti hradecké fakultní nemocnice by do několika let navíc mohly vyrůst nové parkovací domy. Jeden přímo před vjezdem v ulici Zbrojovská a druhý v areálu Univerzity Hradec Králové, který je také velmi blízko nemocnice.

U „fakultky“ se však chystá i stavba dalšího parkovacího domu. Jeho realizaci si má vzít na starosti Univerzita Karlova, která za zdmi areálu staví kampus za dva a půl miliardy korun. „S tímto kampusem, co se týče parkování, přichází další problém navíc. Ale máme vstřícná jednání, kdy jsme UK nabídli pro stavbu jejich parkhausu náš pozemek nedaleko vjezdu z ulice Zborovská,“ uvedl před nedávnem ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička.