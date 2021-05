Hradecká Fakultní nemocnice zvýšila odměny dlouholetým zaměstnancům

Fakultní nemocnice od začátku května navýšila odměny zaměstnancům vyplácené při odchodu do důchodu podle počtu odpracovaných let v nemocnici. Zatímco dosud byla maximální výše odměny 60.000 korun za odpracovaných 20 a více let, nyní mohou zaměstnanci, kteří v nemocnici odpracují 25 a více let získat 100.000 korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Nemocnice bude odměny vyplácet z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), týkat se budou všech zaměstnanců, kteří mají úvazek 0,2 a více a odcházejí do starobního či plného invalidního důchodu. Již po odpracovaných pěti letech získává zaměstnanec odměnu ve výši 20.000 korun, která se poté bude každý další rok zvyšovat o 4.000 korun až do maximální výše 100.000 korun. „Navýšením částky při odchodu do důchodu chceme poděkovat všem zaměstnancům, kteří věnují velkou část svého profesního života nemocnici a ocenit jejich dlouholetou práci pro zajištění chodu nemocnice a péče o pacienty. Hradecká nemocnice patří mezi stabilní zaměstnavatele a pro své zaměstnance zajišťuje nejrůznější benefity,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička. Nemocnice letos také poskytne jednorázovou dotaci 1.000 korun všem zaměstnancům do osobních zaměstnaneckých kont z FKSP nad rámec pravidelného přídělu.

