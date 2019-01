Hradec Králové /FOTO/ - Chtěli zlomit návštěvnický rekord a konečně zaplnit hradecké kino do poslední sedačky. A nebáli se riskovat.

Program Naslepo hradeckého kina Bio Central je vždycky tak trochu sázkou do loterie. Každý jeden čtvrtek v měsíci přijdete do kina, sednete si, kam je libo a s napětím čekáte, co se bude promítat. Dopředu totiž vůbec netušíte, na co jdete. Po skončení pak zaplatíte podle toho, jak se vám pořadatelé svým výběrem trefili do vkusu a momentální nálady. „Cílem Naslepa je zkrátka přinášet lidem zajímavé filmové tvary a netradiční divácké zážitky. Tentokrát jsme je možná ale přece jen trochu zaskočili," hodnotí listopadové Naslepo mluvčí kina Ilona Machová.

A diváci tedy rozhodně zaskočení byli, Bio Central si pro ně totiž tentokrát připravil skutečnou filmovou chuťovku.

Mácha a Rytmus

Ze začátku měl ale „slepý večer" standardní průběh. Přeplněná vstupní hala kina dávala pořadatelům naději, že zlomí kýžený rekord ze října a zaplní sál do posledního místa. „V tu dobu jsme si říkali, že to snad dáme, že přišlo víc, než tři sta lidí, ale hodně to mate. Nakonec jich bylo v uvozovkách jen 250," svěřila se Machová.

A pak už to přišlo, natěšený houf lidí se nahrnul do velkého sálu a po úvodním slovu zástupců kina a krátké losovací soutěži se konečně setmělo…

Když se na plátně rozhýbaly němé obrázky československého filmu Cikáni z roku 1921 podle stejnojmenné novely Karla Hynka Máchy, sálem to překvapeně zašumělo. Když potom po pár minutách začal jako podkres hrát z kláves hit slovenského rappera Rytmuse Zlatokopka, rozdělili se diváci na dva nesmiřitelné tábory. Odvážná projekce se totiž zcela pochopitelně setkala s hodně bouřlivou reakcí.

První diváci se začali naštvaně zvedat už po pár minutách: „Zklamalo mě to. Z Máchova uměleckého díla udělali úplnou frašku. Navíc hudební doprovod ve stylu Rytmusovy Zlatokopky to v mých očích zazdil úplně," řekla Hradeckému deníku Pavla Rezlerová. Těch, co nakonec sledování vzdali a nevydrželi do konce bylo kolem stovky.

„Pravda, byl to trochu experiment, ale na druhou stranu zrovna tenhle typ filmů u nás není zase tak netradiční záležitost," komentovala nelibost některých lidí Ilona Machová.

Diváci, kteří zůstali až k závěrečným titulkům ale nelitovali. „Odnáším si skvělý filmový zážitek. Mělo to spád a hudba to ještě víc pozvedla. Rozhodně mě to bavilo a jsem ráda, že jsem šla," usmívala se po skončení Alžběta Oborníková.

Tuto unikátní projekci viděli čeští diváci poprvé na festivalu romské menšiny Čačikano v pražském Světozoru letos v září. Autor nápadu spojit klasický němý film s moderní hudbou Martin Hůla alias Bonus byl podle slov Ilony Machové ve finále mile překvapen. Myslel si totiž, že odejde mnohem více lidí.

Cíl zaplnit všech 384 sedadel v sále se tak zase posouvá. Zlomí prosincové Naslepo nynější rekord?

