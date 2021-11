Role proslulého architekta, který zásadně ovlivnil dnešní podobu krajského města, se ujal principál Dobrého divadla Tomáš Langr.

Oblečený jako prvorepublikový švihák přivítal první zájemce o tak trochu jinou prohlídku u paty Bílé věže slovy: „Naše prohlídky je vlastně divadelní představení se vzdělávacím přesahem. Je to taková show jednoho herce v roli slavného architekta.“

Na prohlídky se milovník architektury pečlivě připravoval. „Přečetl jsem si o Hradci několik knih, popovídal jsem si s historiky z muzea. Chci něco z toho nadšení přenést na lidi, aby se na město podívali očima prvorepublikových obyvatel.“

S první skupinkou zájemců se ve středu nejdřív vydal na dominantu města Bílou věž. Rozhled z ní nabízí pohled shora třeba na jedinečnou koncepci rozvoje města, kdy se od malého dopravního okruhu rozbíhají z centra paprskovitě hlavní třídy. Ty protínají i Gočárem navržený velký městský okruh, který dodnes dobře zvládá nárůst dopravy.

„Prohlídka bude trvat zhruba 2 hodiny, ale záleží na zájmu lidí,“ vysvětluje Tomáš Langr v tvídovém saku, klobouku a dobových brýlích s kulatou obroučkou. Kostým vychází z fotografií slavného architekta. Časem přibude i avantgardní kostým inspirovaný hradeckou architekturou.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Josef Gočár v Hradci Králové



Josef Gočár (1880 - 1945) byl žákem neméně slavného Jana Kotěry, který pro Hradec navrhl budovu muzea. Pro Hradec připravil velkorysý územní plán, koncepci labského nábřeží, výstavbu moderních bytových domů v Labské kotlině, nebo školní bloky s typickými fasádami z červených cihel. Navrhl i dvě moderní náměstí – Masarykovo a Ulrichovo. Díky Gočárovy má dnes Hradec jedinečný dopravní systém městského okruhu, který předběhl dobu a dones zvládá houstnoucí silniční dopravu. Díky urbanistickému Gočárovu návrhu se od centra paprskovitě rozbíhají velkorysé bulváry, mezi nimiž se mísí obytné čtvrti s městskou zelení.

Z historického centra míří skupinka k cihlové budově muzea, Novákovým garážím, přes Masarykovou a Ulrychovo náměstí a zpět kolem komplexu Gočárových škol k centru. Právě tuto část města Josef Gočár v dvacátých letech minulého století navrhl.

Z netradiční prohlídky byla nadšená i Gabriela Bydžovská: „Není to žádná nalívárna a líbí se mi pohled na Hradec z perspektivy takové osobnosti architektury, jak o rozvoji města přemýšlel. Jeho práce je geniální a funguje dodneška.“ Hradeckou studentku přilákala možnost dozvědět se něco nového. „Vlastně nám město ukazuje z perspektivy Josefa Gočára. Pan Langr prohlídku doplňuje o osobní Gočárovy zkušenosti, co ho sem přivedlo, jak město a jeho rozvoj vnímal, což je hrozně originální a vlastně se přenášíme do dvacátých let první republiky.“

Prohlídky nazvané „Pěšky nebo kočárem Hradcem s panem Gočárem“ inspirovala podobná akce v Litomyšli. Tam za posledních osm let Tomáš Langr, tentokrát jako Rytíř Toulovec, provedl už na 30 tisíc zájemců.

Projektová manažerka Dobrého divadla Jana Čápová uvedla, že projekt podpořily v rámci podpory cestovního ruchu město Hradec Králové a také Královéhradecký kraj celkem 110 tisíci korunami. „Za ty peníze jsme vytvořili vizuál akce včetně kostýmů a platí se z toto i propagace,“ vysvětluje. „Chceme nabízet prohlídky třeba školám, ale i organizovaným skupinám od deseti lidí.“

Další prohlídka je naplánovaná na 27. listopadu.