Osmatřicetiletý politik mezitím spolu s dalšími opozičními kolegy začal jednat o koalici nové. Jenže jestli k ní opravdu nakonec dojde, je otázkou. Právě Martin Hanousek a jeho strana jsou bodem sváru. ODS s nimi už podruhé do koalice nechce.

Po primátorovi Alexandru Hrabálkovi (ODS) odpovídal na dotazy Deníku i další významný aktér hradecké politiky. Uvažuje o tom, že v rámci dohody stran ustoupí do pozadí? Co říká na slovní přestřelky s bývalými koaličními partnery? To a další věci vysvětluje Martin Hanousek v rozhovoru pro Hradecký deník.

Váš kolega Adam Záruba prohlásil, že vstup do koalice s ANO a ODS po komunálních volbách v roce 2018 považuje za životní politickou chybu. Vidíte to stejně?

Já si myslím, že v tu chvíli to bylo docela logické rozhodnutí. Dlouho jsme to kvůli obavám z hnutí ANO projednávali. Zpětně teď musím říct, že problémy v té spolupráci nakonec překonaly moje nejhorší představy. Ukázalo se, že jsme ideologicky někde úplně jinde. Možná jsme do toho šli nějakým způsobem naivně.

Nelitujete zpětně toho, že jste na podzim opustili původní koalici a zároveň zůstali formálně s Adamem Zárubou ve vedení města? Na úrovni krajského města šlo o bezprecedentní krok.

My jsme poměrně dlouho jednali o možnostech rekonstrukce té koalice. Máme čisté svědomí v tom, že jsme se opravdu snažili dosáhnout nějakých změn. Když se ukázalo, že šance na změnu tam prostě není, tak jsme z té koalice v listopadu vystoupili. Už v prosinci pan primátor prohlašoval na tiskové konferenci, že mu nevadí spolupráce s komunisty. Viděli jsme, že když odstoupíme, tak menšinová koalice ANO a ODS dovládne až do voleb s tichou podporou komunistů. Tím, že jsme neodstoupili, jsme donutili ODS ukázat, že spolupracuje s komunistickou stranou. Myslím, že to byl správný krok.

Když to vezmu z druhé strany. Proč jste tedy zůstávali v koalici tak dlouho? Odlišný názor než koaliční partneři jste přeci měli mnohokrát – u CTP, silnice na Plachtě, lávky přes Labe nebo u fotbalového stadionu. To jsou všechno poměrně zásadní věci.

Těch hřebíčků do rakve koalice bylo několik. Všechny hranice byly překročeny při nejmenování vedoucí odboru životního prostředí, kdy do toho výběrového řízení ANO a ODS politicky hrubě zasáhly. Můžeme se jako politici dohadovat mezi sebou, ale neměli bychom ubližovat lidem z vnějšku.

Překvapil vás nynější požadavek ODS, že v nové koalici nemá figurovat ZPHZ?

Musím říct, že nás to docela překvapilo. ODS byla ta, která vyvolala první jednání o změně koalice. Šlo o jednání pana Soukupa a pana Moravce loni na jaře. I jejich veřejná vyjádření byla taková, že ODS udělala chybu, že do veřejných funkcí dala lidi bez politické zkušenosti, tedy pana primátora Hrabálka a pana náměstka Bláhu. V ODS sami už loni viděli, že ta koalice nefunguje. Ten nynější požadavek je zvláštní. Zatím zřejmě v oblastní radě ODS převládají lidé, kteří chtějí současné vedení udržet ve funkcích co nejvíce dní.

Vy to tedy berete spíš jako problém ODS než problém ZPHZ?

Zásadní problém je, že je úplně rozhádaná ODS. Tam jsou lidé, kteří by chtěli vyměnit pana Hrabálka a pana Bláhu. Je tam na to i velký tlak z kraje. Ta situace je neudržitelná. Nevím, jestli to chtějí dotáhnout do dalšího zoufalého zastupitelstva. Možná je tam i snaha dotáhnout podle mě netransparentní zakázku na fotbalový stadion. Pak ale případně mají lidé z ODS za úkol od krajského vedení případně odstoupit ze svých funkcí. Je to zbytečné protahování. Pro ODS by bylo jednodušší, kdyby pan náměstek Bláha a pan primátor Hrabálek složili i zastupitelské mandáty a nastoupili místo nich náhradníci. I tato možnost během jednání s ODS padla.

Podle slov pana primátora je pro zástupce ODS trnem v oku právě vaše osoba. Pokud ODS přijde s nabídkou - udělejme tedy pětikoalici, ale bez Martina Hanouska ve vedení města, jak se k tomu jako ZPHZ postavíte?

Já na to zareaguji obecně. ODS a ANO jsou teď dost nervózní a tu diskuzi přetáhly do osobní roviny, což je strašně špatně. Teď je potřeba se bavit hlavně o věcech, které je potřeba na městě odpracovat. Velice si cením toho, že se podařilo dohodnout blok HDK, Pirátů, Koalice pro Hradec a Změny pro Hradec a Zelených. Nikdo nás nemůže obviňovat, že bychom se třeba s HDK nějak milovali, ale v těch společných návrzích vůči ODS jsme ukázali, že se dokážeme dohodnout a najít personální řešení. Tímto způsobem by k tomu měla přistoupit i ODS.

Trošku jste mi z té původní otázky utekl…

Nechceme, aby nám mluvili do personálních otázek. Byla to právě ODS, která na začátku vyjednávání řekla nemluvme si do personálních záležitostí.

Na druhou stranu ten opoziční blok nechce pokračování primátora ani náměstka Bláhy. Není to trochu nefér?

U pozice primátora je jasná shodná všech těch demokratických stran, že pan primátor nemůže potom, co předvedl na posledních zastupitelstvech, pokračovat. Nezlobte se, ale člověk, který tam mluví o svém náměstkovi jako o pohlavním orgánu, by měl sám vyvodit nějakou zodpovědnost. Návrh opozice počítá s tím, že pozice budou reflektovat výsledky politických stran ve volbách. Proto je logické, že HDK by obsadilo funkci primátora. O něco slabší pozici pak má mít ODS a Piráti a ještě výrazně slabší my a Koalice pro Hradec. I my v tom návrhu poměrně významně oslabujeme. Ztrácíme jedno místo v radě města a přicházíme o gesci sociálních věcí. Také z toho nejsme úplně nadšení, ale šlo o konsensuální návrh.

Post primátora se dá vzhledem k rozložení sil pochopit. Ale co tedy pan náměstek?

Pravdou je, že my jsme v těch personálních požadavcích nebyli tak striktní jako byli kolegové z ostatních opozičních stran.

Bývalý náměstek primátora Martin Hanousek.Zdroj: Deník/Michal FantaZa váš klub tedy platí, že kandidátem do rady jste vy?

Je to tak. Jsme nějaký rok a půl před volbami a u všech stran je velice obtížné najít lidi, kteří by se vzdali svého soukromého zaměstnání a nastoupili do tohohle dobrodružství. My jsme v zastupitelstvu celkem tři. Pan zastupitel Králíček nechce na tuto dobu v žádném případě odejít ze svého zaměstnání a já mám jeho plnou podporu. Adam Záruba vykonává funkci určeného zastupitele pro územní plán, takže tam v té pozici zůstávám já. Mělo by se posuzovat také to, kdo jakou odvedl práci, to je zásadní. Pan primátor ještě před pár měsíci uváděl, že jsem jeho nejúspěšnějším náměstkem. Ptejme se, proč změnil ten názor. Aniž bych chtěl nějak příliš vyzdvihovat svou práci, podařilo se mně město Hradec Králové dotáhnout v sociální oblasti k tomu, že jsme vyhráli cenu Obec přátelská rodině, v minulém roce jsem získal cenu pro komunálního politika roku v rámci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Jde o externí ocenění, kterých si vážím a myslím, že za práci, kterou jsem na městě odvedl, se nemusím stydět. Určitě se staly i nějaké chyby, ale musíte si také uvědomit rozsah všech těch gescí, které jsem měl na starost.

Cítíte z toho opozičního bloku podporu?

Zatím ano. Lidsky to samozřejmě není vždycky úplně jednoduché. Když ale bude v koalici pět stran, vždycky se najdou lidé, se kterými se úplně nemilujete. V tuto chvíli je však potřeba bavit se o tom, jak dotáhneme město rok a půl do příštích voleb.

Primátor v rozhovoru pro Deník popisoval, že jste čtyři dny po odvolání stále nebyl schopen a připraven mu předat funkci. Jaký je váš pohled?

To jeho vyjádření mě velice mrzí. Vůbec to neodpovídá skutečnosti. Já jsem dlouho čekal, že mě někdo osloví s převzetím té mé práce. S tím rozhodně nikdo nespěchal. Když se mi pan primátor ozval, tak jsem se k němu hned druhý den dostavil, měl jsem připravené ty věci a on se o tom odmítl bavit. Pravdou je, že si vyžádal ty věci zpracované podle nějaké své osnovy. Víte, že jsem médiím sám poslal nějaké poznámky k tomu předání. Myslím, že je to ze strany primátora taková hloupá podpásovka. Mohl jsem se na to vykašlat, ale jde mi o to, aby ty věci v mé gesci mohly plynule dál pokračovat, opravdu jsem si dal záležet . Já jsem třeba nic takového od svých předchůdců nedostal. Pokud bych měl nějaký takový materiál, dost by mi to nástup do funkce ulehčilo.

Jak velký problém je při jednání s opozicí otázka provozovatele odlehčovací služby?

Někteří zastupitelé na to mají zásadně jiný názor. Existovaly celkem tři různé varianty. Dát to na starost současnému provozovateli, vypsat výběrové řízení nebo to provozovat jako město pomocí zapsaného ústavu. Jako náměstek jsem byl o správnosti té třetí cesty přesvědčen a zároveň jsem respektoval názor sociální komise, která v poměru 8 ku 3 doporučila zřízení zapsaného ústavu. Tato forma byla schválená už v srpnu 2020, nyní už se jen hlasovalo o té zakládací listině. Myslím, že je to dílčí věc. Samozřejmě jsou věci, na kterých se neshodneme. To byl mimochodem dost problém v té původní koalici, kde byla většina pouze jednoho hlasu. Muselo se tak často hlasovat na sílu a bylo to dost nekomfortní v tom, že nešlo moc vyjadřovat svůj jiný názor. A případně to dělalo zlou krev.

Vy jste to jako klub přesto několikrát udělali…

Tak to byly zásadní věci. Například vyhození částky přes 30 milionů za správce stavby byla pro nás neuvěřitelná věc, která byla fakt za hranou. Takže jsme to nepodpořili.

Jaký pocit jste měli, když pak některé ty věci prošly, místo hlasy vás jako koaličního partnera, například hlasy zastupitelů za KSČM?

Záleží na tom, co to bylo. Pokud to bylo řádně projednáno, vzájemně jsme věděli o svých rozdílných názorech a nebylo to v rozporu s koaliční smlouvou, tak se to dalo přijmout. Pak ale byly případy, kdy lidé z ANO a ODS vymýšleli věci, které pro nás byly naprosto zásadní a jeli si je po své lince. To byla například problematika komunikace v území Na Plachtě. Tam my jsme se pak třeba dozvěděli, že naši koaliční partneři jednali za našimi zády.

Je to podzimní rozhodnutí o odložení tohoto projektu pro vás tím největším politickým úspěchem, kterého jste v té koalici dosáhli?

Jsem rád, že zastupitelstvo rozhodlo o zastavení toho projektu a dalo si tam podmínky pro případné další pokračování. Rozhodně se u té kauzy ukázalo, jak rozdílný máme pohled na svět a že se ta koalice začala ideologicky sunout někam, kde my nechceme být. Vadil mi tenkrát ze strany pana primátora takový ten pohled na veřejnost, že to jsou aktivisté a tak dále. My se s tímto přístupem vůbec neztotožňujeme. Vedení města začalo vystupovat proti veřejnosti v lokalitě Na Plachtě a nechce se bavit s lidmi okolo Kaštanky. Mně se začala ta koalice odcizovat i v tom přístupu k lidem. My chceme, aby byl Hradec moderním evropským městem, které umí komunikovat se svými občany.

Nemáte zpětně pocit, že některé vaše veřejné slovní přestřelky s politickými oponenty byly z obou stran už trochu přes čáru?

Těžko říct. Nějaké emoce k politice patřit mají. Ale určitě je tam důležitá nějaká hranice, která by se neměla překračovat. Pro mě je to to, že byste neměl o politických soupeřích lhát a neměl byste ubližovat lidem, kteří jsou mimo tu politiku. V tom hnutí ANO, a v poslední době i ODS, hodně přestřelily. Některé věci, které o mně v poslední době političtí konkurenti psali, nechávám posoudit právnímu zástupci. Tam už to byly věci, které šly za hranu ochrany osobnosti.

Adam Záruba zmiňoval, že se pravděpodobně některým útokům budete bránit právní cestou. Můžete nějak blíž popsat, o co přesně tedy jde?

Když o mně lidé z ANO uvádí informace, jakože jsem nikdy v životě kloudně nepracoval, ve svém životě pouze politikařil a podobná vyjádření, je to myslím zcela za hranou. Myslím, že zcela za hranou je i vyjádření pana Vlasáka, že jsem měl shánět nějaké kompromitující materiály na úředníky města. Vůbec nechápu, proč bych to dělal. Naopak si myslím, že jsem měl se svými úředníky nejkorektnější vztahy ze všech náměstků.

Co říkáte na slova zástupců z hnutí ANO, kteří opakovaně naznačují, že stojíte za štvavou kampaní na Jiřího Langera a za nějakými anonymními dopisy zastupitelům. Můžete to vyloučit?

Ať to pan Langer řekne otevřeně a já ho rád zažaluju, protože to vůbec není pravda. Je to úplně ubohá věc.

Byl jste odvolán asi před třemi týdny. Co od té doby děláte?

Moje odvolání především jasně ukázalo, že tu ze strany ODS a ANO neexistuje žádná politická kultura. Existovala dohoda mezi námi a ODS, že v průběhu jednání se nebudou dělat žádné personální změny ve vedení města. Navíc když jsme odvolávali paní Pourovou, tak dostala 24 dní na to, aby si vyřídila všechny věci. Já jsem byl odvolán s platností asi za tři hodiny. Jenom vyklidit kancelář a podobné věci zaberou nějaké tři dny. Musím říct, že od té doby jsem byl takřka každý den na magistrátu řešit personální věci a tak dále. Jinak oficiálně nedělám nic, jsem nezaměstnaný. Ale zůstalo mi hodně neplacené práce. Jsem třeba pokladníkem nadačního fondu pro podporu středoškolských studentů. Už jsem říkal panu primátorovi, do jakých všech skupin, ve kterých jsem byl, je potřeba za mě nominovat lidi.

Posledních pět let jste se politikou živil. Co budete dělat, když pro vás ta nynější politická jednání nedopadnou dobře?

Budu se muset rozhodnout podle vývoje těch jednání. Určitě je to nepříjemná situace a nejde to protahovat příliš dlouho. A to platí i u jiných lidí, kteří si třeba u svých zaměstnavatelů ověřili, zda by mohli nastoupit na radnici, ale musí se rozhodnout v nějaké omezeně dlouhé době. Je rok a půl do voleb, takže těch lidí, kteří jsou ochotní do toho jít, je opravdu málo. Jestli u lidí vládne představa, že práce ve vedení města je lukrativní a skvěle placená věc, tak jsou na omylu. Není to lukrativní. Finančně je to zajímavé, ale když jste schopný člověk, tak si v jiných profesích vyděláte víc. Navíc jste stále centrem nějakých ataků od opozice, novinářů a tak dále. Když to vykonáváte zodpovědně, máte opravdu hodně práce.