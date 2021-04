Jeden z nejnáročnějších zásahů ve své historii mají za sebou královéhradečtí hasiči. Za tři dny zlikvidovalo více než 400 hasičů velkochov slepic v Kosičkách na Hradecku. Kvůli nákaze ptačí chřipkou museli hasiči utratit na 175 tisíc nosnic v pěti halách v klecovém chovu.

Zásah hasičů v Lukové a Kosičkách | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

„Byl to jeden z logisticky, organizačně a technicky nejnáročnějších zásahů v historii HZS Královéhradeckého kraje. Rád bych poděkoval všem zasahujícím hasičům a hasičkám, jak profesionálním, tak dobrovolným. Zejména díky jejich vysokému pracovnímu nasazení bylo možné tuto pro nás velkou výzvu realizovat v tak krátkém čase. Na likvidačních pracích se podíleli hasiči z celého kraje, a to i z těch nejvzdálenějších míst. Zásah byl náročný i po psychické stránce. Nikomu ze zasahujících nebylo utrácení zvířat příjemné, nepatří to k naší běžné zásahové činnosti,“ řekl ředitel krajských hasičů David Pouč. Hasiči zasahovali v komerčním velkochovu nosnic už od čtvrtka.