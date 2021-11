Zaparkovat v okolí největšího zdravotnického zařízení na východě Čech je pro řidiče už roky opravdu velmi složitý problém. Před necelými dvěma lety proto hradecká radnice postavila u nemocnice provizorní parkoviště pro 205 aut. Sami městští politici však už v tu dobu věděli, že nejde o komplexní řešení, neboť parkovacích míst chybí v okolí až pětkrát tolik. Jenže plány na vybudování velkého parkovacího domu se už více než dekádu postupně oddalují. Poslední jednání však naznačují, že by se to mohlo brzy změnit.

Na přípravách výstavby parkovacího domu budou kromě Hradce Králové spolupracovat i další obce a města z regionu. To vše pod vedením Královéhradeckého kraje. „Jsme si vědomi, že díky rozsahu poskytované zdravotní péče má pozice fakultní nemocnice dopad na celý region,“ uvedl radní kraje pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Podle Řehoře je celková dopravní situace u FNHK dlouhodobě neúnosná. Zlepšit by jí podle něj měla výstavba křižovatky Mileta. „Vybudování parkovacích domů v areálu či blízkém okolí fakultní nemocnice je druhým krokem, který pomůže celkový provoz zklidnit. Hlavně však jde o zvýšení komfortu pro pacienty a zaměstnance,“ dodal Řehoř.

Společný postup kraje, Hradce Králové, ale i obcí jako jsou Černilov, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem, Smiřice, Nechanice, Týniště nad Orlicí či Borohrádek, vítá i investiční náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha (ODS). „Velice děkuji ostatním partnerům, kteří si uvědomují, že tuto nákladnou investici je jen z pozice města téměř nemožné uskutečnit,“ řekl Bláha s tím, že k úspěšné realizaci ještě povede dlouhá cesta.

PARKOVNÉ ZAČNE VYBÍRAT I MĚSTO

Zatímco výstavba parkovacího domu může kritickou situaci s parkováním u FNHK vyřešit v horizontu několika let, aspoň částečně by se měla situace zlepšit už do roka. Hradecká radnice totiž dlouhodobě provádí v okolí menší změny. Po vybudování provizorního parkoviště nejprve zrevitalizovala plochu u řeky Labe, kde v minulosti řidiči živelně parkovali na kořenech stromů, a nyní se chystá na další kroky. Už příští rok by se měl právě v okolí nemocnice spustit pilotní projekt městského parkovacího systému. Od zpoplatnění parkování si náměstek primátora Pavel Marek (ANO) slibuje snadnější nalezení parkovacího místa.

PROVIZORNÍ PARKOVIŠTĚ UŽ JE ZPOPLATNĚNÉ

Městský systém má doplnit stávající automaty na pozemcích nemocnice. FNHK v poslední době začala vybírat parkovné i na novém provizorním parkovišti. To sice patří městu, ale nemocnice ho má v pronájmu. Zatím za symbolickou cenu, neboť parkoviště mělo být součástí směny mezi radnicí a FNHK a přejít do majetku nemocnice. Město mělo získat za parkoviště a další pozemky bývalou nemocniční ubytovnu v ulici Jana Masaryka. Jenže směna nyní nevypadá příliš reálně. „Ministerstvo zdravotnictví požaduje cenu, která vyplynula z odhadu. Město by tak mělo doplácet 64 milionů korun bez DPH. Doufali jsme, že dostaneme výjimku a nebudou po nás chtít celou částku, ale nedopadlo to,“ informoval Marek. Město se tak v řádu týdnů rozhodne, zda směnu neodpíská. (kul)