Původní návrh vedení města počítal mimo jiného s tím, že projektovou dokumentaci na nultou etapu rekonstrukce Velkého náměstí zpracuje za necelý milion korun společnost ARN studio. Podle protinávrhu Pavlíny Springerové (HDK) se však měla na zhotovitele projektové dokumentace na opravu podloubí vypsat veřejná soutěž.

Poloprázdný sál po demonstrativním odchodu třinácti zastupitelů.Zdroj: Deník/Tomáš KulhánekZastupitelé ODS návrh podpořili zřejmě omylem. Když to zjistili, začalo se řešit, co dál. Po desetiminutové pauze přišel předseda zastupitelského klubu občanských demokratů Martin Soukup s tím, že hlasování bylo zmatečné a mělo by se opakovat.

"Když jsme hlasovali o tom protinávrhu, tak se na obrazovce za mnou nezobrazilo celé usnesení. Část zastupitelů tak nevěděla, o čem hlasuje. Prohlašuji tedy toto usnesení za zmatečné a budeme ho znovu hlasovat po jednotlivých bodech," řekl zastupitelům Soukup, což vyvolalo velké vášně mezi ostatními zastupiteli.

"Nevím, o jaké zmatečnosti mluvíte, co to tady hrajete?" ptala se Springerová, která celé usnesení předtím přečetla. Na obrazovce se navíc celé zobrazilo.

Důležitým bodem jednání byla Rozárka:

"Je to naprosto nehorázné. Všichni si měli přečíst, o čem hlasují. Je sice čas na pohádky, ale toto je opravdu trapné. Bod byl správně načten, správně odprezentován a správně schválen. Zase z toho máme neskutečný kabaret," spílal vedení města někdejší náměstek Martin Hanousek (Zelení), který narážel i na velmi pokročilou hodinu. V té době už totiž odbyla desátá hodina večerní.

Spočítejme se, je nás dost?

Na protest proti snaze ODS začali v tu chvíli někteří zastupitelé opouštět sál. Odešli všichni zastupitelé za HDK s výjimkou Jana Holáska, všichni tři zástupci Změny pro Hradec a Zelených, Pirát Pavel Vrbický, Jiří Vojáček z Koalice pro Hradec a také Jiří Mašek a Libuše Fiedlerová z hnutí ANO. Zvedali se i další zastupitelé, ale ODS v tu chvíli zatáhla za ruční brzdu a rozhodla se schválené usnesení neměnit. "Já si myslím, že diskuze sice byla bouřlivá, nicméně jsme uznali naší chybu a můžeme pokračovat. Nevidím žádný důvod proto, abychom demonstrativně odcházeli a schůzi zastupitelstva tím takto zrušili. Pokračujme prosím dál," žádal zbylé zastupitele primátor Alexandr Hrabálek (ODS). V jednu chvíli totiž vůbec nebylo jasné, zda bude moct schůze pokračovat.

Zastupitelstvo je usnášeníschopné pouze v případě, že v sále zbyde aspoň 19 zastupitelů. "Musíme se spočítat, má cenu tady vůbec být?" ptala se zastupitelka Andrea Turková (ANO). Bizarní situace se uklidnila až po vystoupení bývalého primátora Oldřicha Vlasáka (ODS), který zastupitele upozornil, že kvůli odchodům hrozí svolání dalšího mimořádného zastupitelstva. "Pro mě to problém není, já jsem v důchodu. Ale pro mnohé z vás to problém bude. Myslím, že je zbytečné se tady scházet znovu," řekl Vlasák. To očividně zabralo. V sále na poslední hodinu jednání zbylo nakonec 23 zastupitelů. Přesto nebylo schválení všech bodů jednoduché.

Hrozil dokonce konec hokejové extraligy

Kvůli nízkému počtu přítomných reálně hrozilo neschválení investice do nových mantinelů na zimním stadionu. To by přitom reálně znamenalo, že se na hradeckém stadionu nebudou moct konat extraligové zápasy. Vedení města situaci zkomplikoval fakt, že spolu s opozičními zastupiteli odešli ze sálu během bouřlivé diskuze i dva zástupci hnutí ANO. Osud extraligy tak měli v rukou Piráti, kteří přitom tuto zakázku kvůli postupu města dost kritizovali. Po krátké poradě se ale nakonec rozhodli investici za zhruba pět milionů korun bez DPH podpořit. "Hokejový klub a ani žádná jiná organizace by neměla trpět neschopností a školáckými chybami vedení města," řekl k tomu předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal. Necelou hodinu před půlnocí tak rekordní zastupitelstvo nakonec úspěšně skončilo. Úplně na závěr si vzal slovo zastupitel za hnutí ANO Jiří Langer a pobavil zbylé přítomné slovy: "Já bych se s vámi chtěl rozloučit a poděkovat za nezapomenutelný zážitek!"