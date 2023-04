Zvýšení rychlosti před hradeckými školami při instalaci radarů Inteligentního dopravního systému (IDS) nepříjemně překvapilo jak ředitele škol, tak rodiče žáků. „Řidiče sice radary zpomalí na padesát, ale stále je to dost velká rychlost na to, že tady přecházejí děti. Moc dobrý pocit z toho nemám, ale snad se, než se sem značky zase vrátí, nic špatného se nestane,“ mračí se paní Světlana před Základní školou Úprkova v hradeckých Malšovicích.

Původně byla na frekventované ulici rychlost omezená na 40 kilometrů v hodině. Třicítky pak zmizely také od Základních škol SNP a Lhotecká. Obě přitom leží u rušných silnic a teď tam budou na dodržování rychlosti také dohlížet radary.

Problém zdědilo vedení města po svých předchůdcích, za kterých se nastavovaly parametry IDS. Radary jsou přitom jen ve zkušebním provozu a případné přestupky začnou pokutovat od 1. května. Právě do konce dubna má město převzít inteligentní křižovatky včetně radarů od dodavatele a teprve pak může požádat o omezení rychlosti.

„Už jsem o tom jednal s Policií České republiky. Víceméně jsem řekl jejím dopravním inženýrům, kteří se k tomu boudou vyjadřovat, že město trvá na obnovení třicítek u zmíněných základních škol a že požádáme silniční správní úřad o úpravu značení,“ vysvětluje náměstek hradecké primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

Jenže návrat třicítek nebude vůbec jednoduchý. Původní značky byly doplněné dodatkovými tabulkami s časovým omezením platnosti. „V podobě, jak to bylo, nám to už nikdo nepovolí. Tedy s těmi dodatkovými značkami, že třicítka platí jen přes den v pracovní dny a mimo letní prázdniny,“ říká Miroslav Hloušek.

Chce proto v Česku zatím nevídané řešení – proměnné světelné značky. Ty budou omezovat rychlost právě jen v exponovaných časech. Přitom musí být sladěné s radary, aby IDS věděl, kdy hlídat třicítku a kdy padesátku.

„Zákon to nepřímo umožňuje. Budeme asi první, pokud se to u nás podaří instalovat a seřídit. Nechceme tam ty třicítky mít v noci, nechceme je tam mít v sobotu a neděli, tedy v dobu, kdy tam ty děti nebudou přecházet,“ dodává Miroslav Hloušek.

Podle něj potrvá měsíce, než ke změně dojde. Jednak kvůli úředním lhůtám a pak také kvůli jedinečnosti technického řešení. „Jsou tam různé úřední lhůty, určitě to bude záležitost několika měsíců. I technické vyřešení bude pro dodavatele oříšek,“ připomíná hradecký náměstek pro dopravu.

Chystané omezení rychlosti vítá i ředitel Základní školy Úprkova Petr Lehký: „Jsem rád, že se to bude řešit. Rozumím tomu, že to bude nějakou dobu trvat, ale pokud to bude do začátku příštího školního roku, tak budu rád, protože se nám sem v září vrátí děti, které se teď kvůli přístavbě učí v centru města.“

Zvýšení rychlosti u trojice hradecký škol kritizoval i odborník na bezpečnou jízdu Vít Jedlička. „Měření rychlosti sice řidiče zpomalí, ale budou zpomalovat ne na původní třicítku, ale na padesátku. Děti jsou často nepředvídatelné, nepozorné, můžou spěchat do školy, často mají sluchátka, hrají hry na telefonu. To je prostě riziko,“ připomíná hradecký odborník s tím, že rozdíl v brzdné dráze mezi třicítkou a padesátkou může mít fatální následky.

