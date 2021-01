Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) poslal ve čtvrtek odpoledne primátor Hradce Králové a současně emeritní děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Alexandr Hrabálek (ODS).

Alexandr Hrabálek | Foto: Deník/ Michal Fanta

Členy vlády v něm upozorňuje na skutečnost, že pracovníci lékáren nejsou zahrnuti do první fáze očkování proti nemoci covid-19. To je podle Hrabálka chyba. "Jsou to právě oni, kteří osobně řeší se skutečně nemocnými lidmi jejich akutní zdravotní problémy a patří tedy mezi nejohroženější," píše hradecký primátor v dopise.