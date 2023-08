Pijí alkohol a kouří trávu, ačkoliv jsou mladiství. Navíc na veřejnosti. Pod vlivem alkoholu nebo marihuany byla více než třetina nezletilých osob, které byly zkontrolovány při bezpečnostně-preventivní akci v Novém Bydžově.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Michael Lapčík

Nedávná bezpečnostní akce v Novém Bydžově ukázala, že nezletilí konzumují alkohol i jiné návykové látky, a to na veřejnosti. Z 29 kontrolovaných osob mladších 18 let jich mělo jedenáct pozitivní test na alkohol a jedna osoba na marihuanu.

„Rozmohl se nám tady takový nešvar – mladiství popíjejí alkohol na veřejnosti, nota bene na vyhláškou zakázaných místech, a rodiče o tom ani nevědí. Městská policie při pravidelných kontrolách těchto míst monitoruje riziková místa, avšak ne vždy se podaří utíkající mladistvé zachytit,“ uvedl 2. místostarosta Nového Bydžova Matěj Novotný na webu města.

Novotný proto požádal policii v Novém Bydžově o součinnost při velké bezpečností akci, která byla zaměřená právě na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiných návykových látek mladistvými.

Dva malé chlapce údajně zneužil jejich příbuzný. Případem se zabývá krajský soud

Akce se uskutečnila na území celého města v noci z 21. na 22. července. „Ve 21 hodin provedli policisté a strážníci ve spolupráci s pracovníky orgánu OSPOD Nový Bydžov kontrolu parku, kde bylo (i navzdory snaze utéct) zastiženo 22 osob mladších 18 let a u všech byly provedeny dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. U deseti z nich byly dechové zkoušky pozitivní s výsledky od 0,10 do 0,82 promile alkoholu v dechu. Navíc byl evidován i jeden pozitivní test na THC. V 23.30 hodin se hlídky přesunuly na místní koupaliště, kde bylo zkontrolováno sedm osob mladších 18 let, u jedné byla zjištěna hodnota 0,22 promile alkoholu v dechu,“ popsal akci Matěj Novotný.

Do akce bylo podle místostarosty zapojeno jedenáct státních policistů, dva strážníci Městské policie Nový Bydžov a tři pracovníci orgánu OSPOD Nový Bydžov.

Podobná kontrola by se na území Nového Bydžova v budoucnosti měla podle Novotného opakovat.