Ani nehoda či silniční práce, tentokrát museli řidiči brzdit ze zcela jiného důvodu. Po frekventované Rašínově třídě v Hradci Králové si to ve čtvrtek dopoledne vykračovala labutí rodinka.

Labutě byly vypuštěny na vodu. | Foto: MP HK

„Protože zde hrozilo nebezpečí dopravní nehody, strážníci usměrňovali provoz. Odchytová služba následně labutě odchytla a převezla k nedaleké vodní ploše, kde je vypustila zpět do přírody,“ uvedla mluvčí Městské policie v Hradci Králové Eva Kněžourová.

Odchycená labutí rodinka.Zdroj: MP HK

Rašínova třída je dopravně hodně vytíženou silnicí, jde o výpadovku na Pardubice.

Z minulosti mají v Hradci zkušenosti i s odchytem divoké zvěře a exotických živočichů.

Nahlédnete-li do starších tiskových zpráv městské policie, dozvíte že, že strážníci v Hradci Králové odchytávali například i nosála červeného, srnky, na přístávací ploše letiště koně, poradit si museli také s fretkou, která vběhla do herny na Brněnské třídě. Dále to byla třeba splašená jalovice, pštros, do centra města pak zabloudilo divoké prase. Poté, co vyděsilo ženu procházející ráno kolem zimního stadionu, skočilo do Orlice a uplavalo. Uplavat, tentokrát v Labi, se pak snažila také zebra, která utekla z cirkusu.

„Vzpomínám i na případ, kdy jsme před lety byli upozorněni na tři a půl metru dlouhého hroznýše nacházejícího se ve vodě v brouzdališti U lachtana na Moravském Předměstí,“ přidal svoji zkušenost Pavel Svatoš z Městské policie Hradec Králové.