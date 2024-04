V noci z 31. prosince na 1. ledna nemusí být doba nočního klidu na celém území města dodržována. Je to pochopitelně z důvodu silvestrovských oslav. Podobným případem je i noc ze 30. dubna na 1. května, tedy Filipojakubská noc neboli populární pálení čarodějnic. Pro tento případ je doba nočního klidu na celém území města vymezena časem od 02:00 hodin do 6:00 hodin.

Obvyklé výjimky dostaly i tradiční festivaly. V období konání Folklórního festivalu Pardubice – Hradec Králové, tj. od 7. do 9. června, je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Piletická a Na Dubech zkrácena na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin.

Viděli jste ho? Z hradecké věznice uprchl 27letý muž, policie po něm pátrá

Mezinárodní divadelní festival Regiony, jež se uskuteční v termínu od 21. do 26. června dostal výjimku z nočního klidu na území nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. třídyč. I/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) v podobě jeho zkrácení od 2:00 do 6:00. Stejná výjimka platí i pro open air část festivalu a to na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými sady.

V době konání hudebního festivalu Rock for People, tj. od 12. do 15. června, je doba nočního klidu na celém území města vymezena před pracovním dnem dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, v ostatních případech dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin, v případě dvou hlavních pódií předpracovním dnem dobou od 23:00 do 06:00 hodin, v ostatních případech dobou od 01:00 do 06:00 hodin.

Pro Slavnosti královny Elišky je doba nočního klidu uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. třídy č. I/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena před pracovním dnem dobouod 00:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 03:00 hodin do 6:00 hodin.

Královéhradecké krajské Dožínky (13. a 14. září) mohou na území vymezeném Šimkovými sady a ulicemi Eliščino nábřeží, Pilnáčkova, Buzulucká, Šimkova, Divišova a náměstí Osvoboditelů přetáhnout vymezenou dobu až do druhé hodiny ranní. Podobě tak akce Gočárovy schody (28. září) se může na území vymezeném ulicemi Franušova, Soukenická a Karla Tomana protáhnout až do třetí hodiny ranní.

Velká cena Hradce Králové (8. září) musí skončit do půlnoci. Posun začátku nočního klidu se týká území vymezeným Masarykovým náměstím, Gočárovou třídou, Šafaříkovou a Mánesovou ul.

Do Hradce se mají vrátit elektrokoloběžky, radnice tvrdí, že si je ohlídá

Další akce s výjimkou z dodržování nočního klidu

v době konání akce Jarní setkání členů 1. Českého Caravan Clubu ve dnech 12. 4.2024 až 14. 4. 2024 je doba nočního klidu na území Kempu Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Hradecký Majáles 2024 bude dne 20. 4. 2024 doba nočního klidu na území Parku 360 vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Plačický pohár a Okrskové kolo závodů v požárním sportu dne 27. 4. 2024 až 28. 4. 2024 je doba nočního klidu na katastrálním území Plačice vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Stavění máje v Březhradě dne 4.05.2024 nemusí být doba nočního klidu na katastrálním území Březhrad dodržována,

v době konání tradičních koncertů v Restauraci U Letců ve dnech 11. 5.2024, 18.5. 2024, 25.5.2024, 31.5.2024, 1.6.2024, 8.6.2024, 14.6.2024, 15.6.2024, 22.6.2024, 29.6.2024, 13.7.2024, 20.7.2024, 27.7.2024, 3.8.2024, 17.8.2024, 24.8.2024, 28.8.2024, 31.8.2024, 20.9.2024, 29.9.2024 je na území vymezeném ulicemi Jana Černého, Na Kopečku, Nad Oborou, Věkošská, Smiřická a Plotišťská doba nočního klidu vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání venkovních koncertů v Restauraci Na soutoku ve dnech 17. 5. 2024, 31.5.2024, 7.6.2024, 11.7.2024, 26.7.2024, 2.8.2024, 9.8.2024, 23.8.2024, 6.9.2024, 20.9.2024 je doba nočního klidu na území vymezeném ulicí U Labe a Rašínovou třídou vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Merry Motosraz 2024 ve dnech 24. 5. 2024 až 25. 5. 2024 je doba nočního klidu na území Kempu Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Podorlická liga ve dnech 25. 5. až 26. 5. 2024 je doba nočního klidu na katastrálním území Plačice vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce 34. sraz Škodovek na páteřovém rámu ve dnech 24. 5. 2024 až 26. 5. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném Kempem Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Den dětí ve dnech 31. 5. 2024 a 1. 6. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném ulicí a osadou Parlament vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Den přátel hasičů dne 1. června 2024 je doba nočního klidu naúzemí vymezeném ulicemi Předměřická, Plotiště nad Labem vymezena dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Dětský den dne 1. 6. 2024 až 2. 6. 2024 je doba nočního klidu na katastrálním území Plačice vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce 12. ročník festivalu Pivní rozjímání dne 8. 6. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném Žižkovými sady vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Gyb-ON! dne 14. 6. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Šimkova, Pospíšilova, Buzulucká, Hostivítova, Hradební a Československé armády vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání Open Air koncertů Filharmonie Hradec Králové dne 20. 6. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném Malým náměstím vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, a dne 28. 8. 2024 na území vymezeném prostorem před budovou Filharmonie, Eliščino nábřeží, vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Sousedská setkání na Novém Hradci ve dnech 26. 6. 2024, 24. 7. 2024, 21 .8. 2024, je doba nočního klidu v areálu fotbalového hřiště na Novém Hradci Králové vymezena od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Letní setkání členů 1. Českého Caravan Clubu ve dnech 28. 6. 2024 až 30. 6. 2024 je doba nočního klidu na území Kempu Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce ME v Kubbu dne 4. 7. 2024 až 6. 7. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném Šimkovými sady vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Léto na Kavčáku ve dnech 19. a 20. 7. 2024, 2. a 3. 8. 2024, 16. 8. 2024 a 17. 8. 2024 je doba nočního klidu na Kavčím plácku vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Latino Náplavka 2024 ve dnech 12. 7. 2024, 26. 7. 2024, 9. 8.2024 a 23.8.2024 je doba nočního klidu na území Náplavka u Pražského mostu vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání koncertů Eda Sheerana dne 27. a 28. 7. 2024 je doba nočního klidu na území Parku 360 vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Legendy Nebes ve dnech 2. 8. 2024 a 3. 8. 2024 je doba nočního klidu na celém území města vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, a dále na území Parku 360 dne 2. 8. 2024 vymezena dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin a dne 3. 8. 2024 vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

To je bomba! V Hradci na letišti vystoupí světová superhvězda Ed Sheeran

v době konání akce Summer Night Food Festival dne 3. 8. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném Žižkovými sady vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Regata 2024 dne 10. 8. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném osadou Dubina vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Hradecká V8 dnech 16. 8. 2024 a 17. 8. 2024 je doba nočního klidu na území Parku 360 vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Dětský den a Benátská noc ve dnech 17. 8. 2024 a 18. 8. 2024 je doba nočního klidu na území vymezeném ulicí a osadou Parlament vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Hradecké nábřeží piva dne 24. 08. 2024 je doba nočního klidu na území parku na nám. 5. května, ulice Průmyslová, tř. Karla IV., Smetanovo nábřeží, Tyršův most, nám. Osvoboditelů, ulice L. Štůra a Divišova, Eliščino náb. vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Hradecký letorost dne 31. 8. 2024 je doba nočního klidu na území Letního kina Širák vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Rozloučení s prázdninami dne 31. 8. 2024 je doba nočního klidu na katastrálním území Březhrad vymezena od 03:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce 1. Hradecký Ale fest dne 31. 8. 2024 je doba nočního klidu na území náměstí Osvoboditelů vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00hodin,

v době konání akce Podzimní setkání členů 1. Českého Caravan Clubu ve dnech 6. 9. 2024 až 8. 9. 2024 je doba nočního klidu na území Kempu Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Hradec sobě ve dnech 6. až 7. září 2024 je doba nočního klidu naúzemí vymezeném Kavčím pláckem vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

Mohlo by vás zajímat: Další rána pro dopravu v Hradci, uzavřel se Pražský most v centru města