„Všechny radary nebudou fungovat současně, ale je nastaveno jejich střídání. Kamery, které nebudou aktivní pro penalizační modul, budou stále funkční pro sběr statistických údajů intenzity dopravy,“ upozorňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Záznamy z kamer mají také pomoci při objasňování dopravních nehod.

Na kamery, které jsou ve městě rozmístěné od února, si řidiči postupně zvykají. Do konce dubna fungují v testovacím režimu a za šest týdnů začátkem testování zaznamenaly v takřka 24 tisících překročení rychlosti.

„Porušování pravidel postupně ubývá. Zvlášť v okolí radarů se rychlost snižuje,“ připomíná Kateřina Rohlíčková.

Zdroj: Jiří Fremuth

Hlavním přínosem Inteligentního dopravního systému má být plynulejší doprava. Nové semafory jsou na 34 křižovatkách a čtyřech přechodech. Původní zelená vlna, na kterou byli Hradečané zvyklí, město změnilo tak, aby byla doprava plynulejší a rovnoměrná na všech výjezdech z města. Křižovatky jsou vybavené kamerami, které porovnávají hustotu dopravy z různých směrů a návaznosti na sousední křižovatky pak dopravu řídí.

„Podle našich řidičů inteligentní křižovatky situaci zlepšily a doprava je plynulejší,“ říká ředitel Dopravního podniku Hradce Králové Zdeněk Abraham.

Velkou změnou je také to, že v některých situacích mají současně zelenou odbočující auta a chodci na přechodech.

„Všechny řidiče prosíme, aby na křižovatkách dbali zvýšené opatrnosti. Je to pro Hradec nová změna a bude chvíli trvat, než si zvykneme. Souběžná zelená se například týká semaforů u vily Aničky, dále křižovatky ulic Střelecká a V Lipkách nebo křižovatky Mileta,“ připomíná náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

V noci mezi devátou večerní a pátou ranní mají auta v hlavních směrech trvale zelenou. Jen v případě, že do křižovatky jede auto z vedlejšího směru, systém vyhodnotí situaci a vozidlo pustí.

Nový systém hradecké dopravy také umožňuje upřednostnění městské hromadné dopravy.

„Týká se to vozů, které mají nový odbavovací systém. To je většina trolejbusů, teď je to už téměř polovina našich vozů. Pokud mají více než dvouminutové zpoždění oproti jízdnímu řádu, systém je preferuje,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham. Pokud křižovatka zaregistruje zpožděný trolejbus nebo autobus, dokončí stávající úkony a podle možností dá směru, kterým jedou, zelenou.

Úplnou přednost pak dokáží dát chytré semafory hasičům nebo záchrance. Ty ale zatím nejsou vybaveny potřebným zařízením. „Magistrát jsme požádali o dotaci ve výši 630 tisíc korun, vybavit bychom měli minimálně šest zásahových vozidel dislokovaných na obou profesionální stanicích HZS v Hradci Králové. Fungování jednotek v ostrém provozu odhadujeme v řádech měsíců,“ vysvětluje mluvčí hasičů v kraji Martina Götzová.

Celkem město chce na nákup jednotek pro přednostní jízdu poslat hasičům a záchrance dotaci 1,4 milionu korun.

Kde jsou v Hradci Králové radary



Koutníkova

Antonína Dvořáka

Úprkova

Lhotecká

Zborovská

Pouchovská

Pražská třída

třída SNP