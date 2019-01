Dvůr Králové/Ol Pejeta– Zatímco jejich bývalý domov zasypává sníh, čtveřice nosorožců severních zdvorské zoo si užívá sluníčka vkeňské rezervaci.

Dvěma samicím a dvěma samcům nejohroženějšího druhu na světě se v novém prostředí daří velmi dobře. „Chovatelé mohli realizovat důležité zákroky, které napomohou zvýšení bezpečnosti a zdraví zvířat.



Ve dvou dnech byla postupně uspána všechna zvířata. Pracovníci rezervace jim do rohů uložili vysílačky, které umožní jejich nepřetržité sledování. Také jim byly upraveny rohy, aby si je při dorůstání mohla zvířata obrušovat do přirozeného stavu jako jejich divocí příbuzní. V současné době mají nosorožci rohy tak krátké, že přestali být pro pytláky atraktivní,“ informovala Jana Myslivečková, vedoucí oddělení propagace zoo.

Samice se dočkaly také „pedikúry“, tedy korektury kopyt. Všem zvířatům byl rovněž proveden zástřih do uší, aby je bylo možné na první pohled poznat. „Po nové úpravě rohů jsou si teď všichni neskutečně podobní. Všechny zákroky probíhaly pod vedením veterináře a experta na nosorožce Petera Morkela, který je s nosorožci už od poloviny prosince, a pečoval o ně ve Dvoře Králové i během celého transportu,“ dodala Myslivečková.

Aklimatizace zvířat pokračuje velmi dobře, proto samice Nájin se svou dcerou Fatu chodí minulého týdne do výběhu o velikosti 45×200 metrů. Musí si totiž zvyknout na elektrifikovaný plot, který v zoo neznaly. Minulý týden se také vyměnili v rezervaci čeští ošetřovatelé a zoologové. Jejich pobyt má ulehčit přivykání si nosorožců na nové prostředí. Po návratu čeští chovatelé konstatovali, že je až neuvěřitelně, jak nové prostředí zvířatům evidentně prospívá.

To umožní je postupně přesouvat do stále větších a větších výběhů. Nakonec by se měl stát jejich domovem výběh s přístřeškem o velikosti 400 hektarů. Je hlídán několika hlídkami ozbrojených strážců, systémem ohrad a strážních věží.