Dvůr Králové - Z nového přírůstku se mohou od čtvrteční noci radovat chovatelé v místní zoologické zahradě. Kolem desáté hodiny večer dorazil z německého Krefeldu mladý sameček nosorožce dvourohého.

Protože byl po dvanáctihodinové cestě nervozní, rozhodli ošetřovatelé, že zvíře ihned po příjezdu vypustí do expozice. Zvíře, které bylo poprvé odděleno od matky, bylo nervozní. Původně se počítalo, že pokud bude transport snášet klidně, nechají ho přespat do rána v bedně.

Pomocí vysokozdvižného vozíku byla předpravní bedna umístěno k vratům pavilonu. Sameček, který se jmenuje Davu, nejprve z bedny nechtěl vyjít. Vylákal ho ven až hlas jeho německého ošetřovatele Ronalda Melchera, který s ním bude v novém prostředí pobývat asi týden. V nové ubikaci se po chvíli uklidnil. Vlastní transport provedl zkušený tým zoo Dvůr Králové pod vedením Zdeňka Bárty.

Doprovázel je televizní štáb německé televize, protože Davu je krefeldskou mediální hvězdou. „Davu po příjezdu projde izolačním režimem, což je běžné pro všechna nová zvířata, která přijdou do naší zoo. Ten bude trvat přibližně jeden měsíc. Poté bude seznamován se svou novou kolegyní, kterou je o půl roku mladší samička Ethosa, která se narodila 4. září 2006 v naší zoo.

S Ethosou by měl vytvořit pár, ne však za účelem rozmnožování, ale jakousi mládežnickou školku. Je využívána možnost spojování takto mladých zvířat, která se dobře snášejí. Tento krok by měl prospět jejich psychické pohodě a správnému vývoji. Zajímavé je, že takovéto školky tvoří nosorožci i v přírodě. Zhruba ve věku šesti let by mohl být Davu dospělý,“ uvedla Jana Myslivečková, vedoucí odboru propagace. Královédvorská zoo patří již 30 let k nejúspěšnějším chovatelům nosorožců dvourohých na světě. Narodilo se zde již 33 mláďat, a protože tento nosorožec byl na mnoha místech původního výskytu vyhuben. (bm)