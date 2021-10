Na začátku listopadu měla mistryně světa v aerobiku Olga Šípková slavnostně otevřít sportovní halu v královohradecké čtvrti Pouchov. Vedení města ale nyní čelí neočekávanému zdržení.

"Důvodem jsou kabely, které našli dělníci během hloubkových prací,” uvedl pro Deník Jiří Bláha (ODS), náměstek primátora pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí. Podle Bláhy město stále u některých kabelů neví, čí jsou.

"Musíme prozkoumat, jaké tam jsou kabely a koho se týkají. Město pak musí neodkladně jednat s jejich vlastníky,” dodal. Jedním z dohledaných vlastníků je například ČEZ.

Původní dřevěná sokolovna postavená v roce 1947 měla amatérským sportovcům sloužit jen 10 let. Nakonec to však bylo 71 let, ačkoli dlouho nevyhovovala potřebám sokolů ani nesplňovala technické parametry soutěží. Desítky let Sokol řešil, kdo novou halu postaví a především zafinancuje. V roce 2016 sokolové podepsali smlouvu s hradeckou radnicí, která zařídila demolici sokolovny a vypsala soutěž na její stavbu, kterou vyhrála společnost Stylbau.

"Na stavbě byl náš kabel, který tam v rámci akce Z před rokem 1989 položili dělníci a tudíž není přesně zanesený v mapách,” potvrdila pro Deník tisková mluvčí společnosti pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Podle ní je společnost ČEZ s městem už dohodnutá a žádné finanční postihy pramenící ze zdržení dostavby haly z toho vyvozovat nebude.

Otázkou zůstává, o kolik se nyní kolaudace haly zdrží. Náměstek primátora Jiří Bláha nechce nový termín otevření v současné chvíli uvádět. Kritiku za pozdržení otevření ale odmítá.

"Pravdivě jsme vás informoval o tom, jaký je tam zádrhel. Podle smluv má ČEZ na nápravu dva roky. Já ale věřím, že úředně se to vyřeší do ledna," řekl Bláha na středeční tiskové konferenci po jednání rady města. Sám také doplnil, že vzhledem k nastávajícím zimním měsícům je dost možné, že stavebně se parkoviště dokončí třeba až na jaře příštího roku.

"Víme všichni, že když je tuhá zima, tak se stavět nedá," doplnil.

Dlouho očekávaná sportovní hala bude mít parametry moderní tělocvičny se dvěma volejbalovými hřišti a menší tělocvičnou pro jógu a další pohybová cvičení. Součástí stavby je i potřebné zázemí pro sportovce a parkoviště pro 46 míst, z nichž polovina bude určená pro sportovce a polovina obyvatelům přilehlých panelových domů.

Starostka TJ Sokol Pouchov Dana Kubínová je o něco optimističtější. Věří, že se kolaudace zpozdí jen o dva měsíce. "Intenzivně na tom pracují, brzy firma začne s terénními úpravami. Řekli nám, že se když tak ozvou, kdyby něco, ale už více jak měsíc jsme tam nebyli,” uvedla Kubínová.

Město má zaplatit za výstavbu haly zhruba 49 milionů korun bez DPH. S bouráním sokolovny začala společnost Stylbau v červenci 2019 a se stavbou nové budovy na jaře následujícího roku. Už její počátky ale nebyly bez problémů. "Po týdnu přerušili hadici od vody, pak přetrhli elektrické kabely. Poté měli problém s podzemní vodou, až museli stavbu na měsíc přerušit, aby se doprojektovaly nové piloty,” vzpomíná Kubínová.

Michaela Cápová