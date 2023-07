Nejen nový maskot se má stát symbolem hradeckého fotbalu. FC Hradec Králové se chystá na návrat do kompletně přebudované sportovní arény pod ikonická lízátka a teď vyzývá své fanoušky, aby do ní pomohli vybrat i goal song.

Měsíc do kolaudace. Dokončovací práce na mutifunkční aréně jsou v plném proudu. | Foto: Zdenka Gelnarová

Jak uvádí klub na svých webových stránkách, v nové multifunkční aréně chce příznivcům Votroků dopřát nevšední sportovní zážitek. V příští sezoně bude góly černobílého celku slavit speciální písní, která dopomůže ke skvělé atmosféře v malšovickém svatostánku, jehož otevření netrpělivě vyhlíží celý region.

„Jistě tu situaci znáte z jiných sportovních událostí. Když v Hradci na hokeji vstřelí Mountfield gól, začne vám znít v uších Sweet Caroline, fotbalová Sparta vám zahraje One more time a Slovácko pustí Marii od Scooteru. Také Votroci chtějí do nové arény přijít s hudbou, která by podtrhla radost ze vstřelené branky. Při jejím výběru budou rozhodovat všichni fanoušci Východočechů,“ stojí se výzvě.

Prvním krokem má být sbírání inspirace. A tak fandové hradeckých Votroků mohou posílat své návrhy na nový goal song na e-mailovou adresu: marketing@fchk.cz.

„Z návrhů, které na adresu dojdou, vybereme ty, které se budou opakovat nejčastěji. Ty pak zařadíme do finální ankety, která bude probíhat opět zde na klubovém webu. Své návrhy nám můžete zasílat do pátku 7. července, kdy dojde k sečtení a následnému vyhlášení finální ankety. Těšíme se na vás již brzy opět pod lízátky!“ vzkazuje na závěr