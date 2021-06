Zbytek opozice ve složení Hradecký demokratický klub (HDK), Piráti a Koalice pro Hradec (KPH) naopak na zapojení ZPHZ trval. Podle nejnovějšího vyjádření předsedy oblastní rady Pavla Staňka je ODS v případě vytvoření pětikoalice ochotná vzdát se zároveň i postu primátora. Nejvyšší politickou funkci ve městě už dva a půl roku zastává Alexandr Hrabálek (ODS).

Podívejte se v galerii na fotky a videa z divokého jednání hradeckých zastupitelů na konci dubna.

Zástupcům opozičního bloku nabídla v úterý hradecká ODS tři varianty řešení současného stavu v krajském městě. První, které znamená podporu stávajícího vedení města, je podle všeho pro opoziční strany dlouhodobě nepřijatelná. Další dvě mohou pro opozici znít zajímavěji. ODS nabízí zástupcům HDK, Pirátů, KPH a ZPHZ funkce ve vedení města. Buď jako součást obecné dohody na rozdělení funkcí, podle které by měli na svých pozicích zůstat primátor Hrabálek i jeho investiční náměstek Jiří Bláha (ODS) nebo přímo v nově vytvořené pětikoalici.

Vše o více než půlroční politické krizi na hradeckém magistrátě najdete zde

"Ve variantě nové koalice je přitom ODS ochotna vzdát se i postu primátora. Současný stav neprospívá nikomu – nám ani opozici, ale především městu a lidem. Věřím, že podobně konstruktivně přistoupí opozice k našim návrhům a podaří se dosáhnout rozumného řešení ve prospěch města. Jsme připraveni k jednání," informoval Pavel Staněk.

Že jednání mezi opozičním blokem a ODS opravdu znovu ožily, potvrdil v úterý večer i někdejší náměstek primátora a současný opoziční zastupitel Martin Hanousek (ZPHZ).

Politická situace v Hradci Králové je už několika měsíců velmi nestandardní. A do značné míry nepřehledná. Město už od loňského podzimu nemá kompletní vedení radnice. Po dvou letech nejprve vypověděli koaliční smlouvu s ANO a ODS zástupci ZPHZ. Po několika marných pokusech získat podporu z jiných stran se v březnu oficiálně rozpadla i koalice ODS s hnutím ANO.

Na radnici spolu jejich zástupci přesto dál sedí ve vedení města. V zastupitelstvu však nemají většinu a vedení města se tak dostává na každém jednání zastupitelstva pod velký tlak. Ten se ještě zvýšil poté, co v zimě pomohli ODS a ANO prosadit některé personální změny komunisté. Po neúspěšných jednáních v březnu a dubnu se zdálo, že opoziční strany HDK, Piráti, KPH a ZPHZ už v tomto volebním období nenajdou s ODS společnou řeč. Nyní se ale občanští demokraté pokusili situaci odblokovat.

Tři varianty, které nabídla opozičním stranám hradecká ODS:



1) Podpora stávajícího vedení města: podpora pro zvolení Martina Soukupa, zastupitele za ODS, do funkce náměstka primátora a podpora pro vybrané projekty do konce volebního období.



2) Obměna stávajícího vedení města: volba zástupců opozičních subjektů do funkcí náměstků a radních na místa aktuálně obsazená zástupci hnutí ANO 2011 s tím, že v radě získají oproti ODS většinu a stávající obsazení postů primátora a náměstka pro rozvoj města zůstane zachováno.



3) Nové vedení města: společná koalice ODS, Hradeckého demokratického klubu, Pirátů, KDU-ČSL a Změny pro Hradec a Zelených na půdorysu 11 radních, primátora a čtyř náměstků s principem rovného zastoupení.