„Budou zde naše nejmodernější laboratoře, protože pro výzkumnou práci s vysoce rizikovými mikroorganizmy a bakteriemi musíme mít laboratoře zabezpečení úrovně bio safety dvě a tři,“ vysvětluje u pozemku, kde stavbaři připravují základy nové šestipatrové budovy, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Roman Chlíbek.

Vyšší úroveň zabezpečení mají dnes jen dvě pracoviště v zemi. Jedno je na pražské Bulovce a druhé ve vojenské nemocnici v Těchoníně v Orlických horách. Nová budova za 333 milionů korun roste v sousedství Fakulty vojenského zdravotnictví a bude s ní propojená krčkem. Stavbaři ji mají předat příští rok v létě a po dovybavení za dalších 50 až 80 milionů ji začne fakulta využívat na jaře 2025.

VIDEO: Jízda na červenou. Křižovatka u Obi je třetí nejrizikovější v zemi

Do té doby má být hotová celková rekonstrukce sousední budovy fakulty z osmdesátých let. Ta už má opravený vnější plášť a rekonstrukce se teď přesune do interiéru. Po dokončení prací se tak sem sestěhuje celá fakulta, která má dnes pracoviště jak ve fakultní nemocnici, tak v Šimkově ulici.

„Budovy, které tady teď fakulta má, byly stavěny před více než 35 lety. Řada z nich je v totálně havarijním stavu,“ připomíná Chlíbek.

V nové budově vědeckovýzkumných laboratoří se bude třeba simulovat nemoc z ozáření a vědci tady na ni budou hledat léky. V rámci vojenského lékařství bude pracoviště českou špičkou a využívat ho budou moci i hradecká lékařská fakulta Univerzity Karlovy či farmaceutická fakulta. „Je to další zkvalitnění vědecké infrastruktury a další krok k tomu, aby Hradec Králové byl skutečně excelentním univerzitním městem,“ věří hradecká primátorka Pavlína Springerová.

„V laboratořích se budou hledat postupy a látky, které mají například pomoci v léčení lidí zasažených chemickými, biologickými zbraněmi nebo radiací,“ vysvětluje Roman Chlíbek. V novém objektu budou podle něj i operační sály pro práci s laboratorními zvířaty. „Zkoušet se tam budou na zvířatech nové léčebné postupy nebo zdravotnický materiál. Zkoumat se bude třeba hojení ran,“ dodává.

Z vojenského cvičiště přírodní unikát. Ohroženým druhům se na okraji Hradce daří

Univerzita obrany bude v laboratořích třeba testovat molekuly či látky, které mohou být základem protilátek nebo nových léčiv proti různým druhům biologických, chemických zbraní či radiace. Tomu bude odpovídat i zabezpečení laboratoří. „Ochranné obleky, hermeticky uzavřené místnosti, probíhat tam bude i dekontaminace nebo dezinfekce,“ popisuje Chlíbek.

Vyroste zde také vivárium, tedy laicky řečeno zvěřinec. „V objektu bude umístěný blok chovných místností malých a velkých zvířat,“ uvádí mluvčí Univerzity obrany Vladimír Šidla. „Jsme poměrně unikátní tím, že máme vivárium na velká laboratorní zvířata,“ dodává Chlíbek.