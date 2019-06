Panelové parkoviště na louce před Fakultní nemocnicí Hradec Králové začne sloužit návštěvníkům nemocnice na začátku příštího roku. Plánovaná kapacita parkoviště je 205 míst, z toho osm bude vyhrazeno pro zdravotně postižené osoby. Minulý týden hradečtí radní schválili podmínky veřejné soutěže na stavební firmu. Vybrat a schválit by ji chtěli politici v srpnu, po prázdninách by se pak mělo začít stavět.

Parkoviště bude na doposud zatravněném prostoru mezi místní komunikací na východní straně areálu nemocnice a Zborovskou ulicí. „Stavební firma má podle návrhu smlouvy parkoviště zhotovit v horizontu pěti měsíců, a to i včetně kolaudace. Dokončeno by tedy mělo být na začátku příštího roku, ovšem doufám, že by se to dalo stihnout ještě letos,“ řekl náměstek primátora Jiří Bláha s tím, že na tuto investici město využije peníze od společnosti CTP, které dostalo v rámci dohody o narovnání.

V prvních měsících provozu budou moci řidiči na novém parkovišti zastavit zdarma. „Zatím nejsou splněny patřičné formality pro to, aby tam byl přiveden elektrický proud a mohly fungovat závory. Aby bylo parkoviště otevřeno co nejdříve, tak bude nejprve zdarma,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.

V delším časovém horizontu by radní parkoviště rádi zpoplatnili, přičemž poplatky určitě nepůjdou společnosti ISP, která vybírá parkovné ve většině města, ani nemocnici. „Nemocnice není investorem, nemůže za to vybírat. Odmítla se na tom finančně podílet,“ vysvětlil náměstek Martin Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených. Až se zpoplatní nové parkoviště, mohlo by město uvažovat i o zpoplatnění zbylých míst vně areálu. „Měli bychom to v budoucnu udělat, jinak to nedokážeme regulovat,“ řekla náměstkyně Věra Pourová (ANO).

Parkování u Labe se regulovat nebude

Martin Hanousek si od nového parkoviště sliboval úlevu pro zeleň na břehu Labe, kde lidé parkují mimo zpevněné plochy. Toho se však zřejmě nedočká. „Tím, že teď bude zrealizováno nové parkoviště, se nám otvírá prostor pro to, aby se částečně řešilo to živelné parkování u Labe. Aspoň v těch nejkritičtějších částech, kde se parkuje přímo na stromech,“ řekl Hanousek na tiskové konferenci po jednání rady města. Reakce koaličních kolegů ho však nepotěšila. „V tom parkování na břehu Labe žádné změny nenastanou,“ shodli se náměstci Věra Pourová (ANO) a Jiří Bláha, podle kterých se na nové parkoviště přemístí zejména auta areálu nemocnice. I po vybudování parkoviště bude podle nich deficit parkovacích míst. Shoda naopak panuje na tom, že v budoucnu je třeba vybudovat u nemocnice velký parkovací dům.