Nové půlnoční vlaky budou jezdit z Hradce Králové na linkách V6 a V20. Spoje do Jaroměřě a Týniště nad Orlicí poprvé vyjedou o nedělní půlnoci 9. června. Cestující se jimi budou moci svézt vždy o půlnoci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. O půlnočních vlacích informoval portál Veřejná doprava Královéhradeckého kraje.

Vlaky pojedou na lince V6 z Hradce Králové hl. n. (0.00) do Jaroměře (0.20), který obslouží také zastávky Předměřice nad Labem, Lochenice, Smiřice, Černožice a Semonice;

na lince V6 z Jaroměře (0.25) do Hradce Králové hl. n. (0.45), který rovněž zastaví na všech zastávkách;

na lince V20 z Hradce Králové hl. n. (0.00) do Týniště nad Orlicí (0.26), který obslouží také zastávky Hradec Králové zastávka, Hradec Králové-Slezské Předměstí, Blešno, Třebechovice pod Orebem a Petrovice nad Orlicí.

Vlaky v Hradci Králové budou navazovat na příjezd posledního rychlíku linky R10 (23.50), který z Prahy odjíždí v 22.09.