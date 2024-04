Jedna z největších dřevostaveb v zemi. Projekt nového sídla Lesů ČR znovu ožívá

/VIZUALIZACE/ V Hradci Králové vznikne jedna z největších administrativních dřevostaveb v Česku. Letos v únoru znovu ožil projekt sídla Lesů České republiky. Stávající budovu ze 70. let na Novém Hradci by měl nahradit pasivní dům převážně ze smrkového dřeva. Nové sídlo státního podniku by mohlo být hotové v roce 2029.

Takhle vypadá sídlo Lesů ČR v Hradci Králové v současnosti. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Lesy České republiky se nového sídla v Hradci Králové dočkají. Letos v únoru státní podnik znovu oživil práci na projektu jedné z největších administrativních dřevostaveb v Česku. Výstavba budovy by mohla začít v roce 2026. Brněnská společnost K4 Architects & Engineers (K4 A&E) společně s Chybik + Kristof Architects a s projektantem a stavebním inženýrem Ivo Stolkem v únoru letošního roku uzavřeli s Lesy České republiky smlouvu na projekt jejich nového sídla. První CT v Československu. Profesor Steinhart byl průkopníkem nových metod „Jde o znovu obnovený projekt navazující na architektonickou soutěž a projekt původně vypracovaný naším sdružením v letech 2017–2018, který ale nebyl realizován v důsledku ekonomických obtíží v souvislosti s kůrovcovou kalamitou,” říká v tiskové zprávě Vladimír Pacek, ředitel společnosti K4 A&E. Původní návrh sdružení je nyní nutné přepracovat a aktualizovat s ohledem na vývoj cen materiálů i podmínek staveb. Nové sídlo nahradí současný objekt ze 70. let minulého století na Novém Hradci. Sdružení projektantů a architektů v současnosti připravuje novou projektovou dokumentaci, stavební povolení chce investor získat do října příštího roku. Začátek výstavby je v plánu na rok 2026 s dokončením o tři roky později. Sídlo Lesů ČR by mělo splynout s přírodou a navazovat tak na městské lesy. „Stavba sídla firmy Lesy ČR bude velmi citlivě zasazena do příměstských lesů města Hradec Králové a její členitý půdorysný tvar bude napomáhat splynutí s přírodou v duchu architektonického konceptu ‚Lesy v lese‘. Není to zkrátka běžná administrativní budova navržená na standardním obdélníkovém půdorysu někde v městské zástavbě,” upřesňuje Vladimír Pacek. U Gočárova okruhu v Hradci vyroste nový bytový dům. Začalo se kácením stromů Podle Packa je v Evropě na rozdíl od tuzemska výstavba budov ze dřeva o více podlažích již běžnou praxí. V nově připravovaném projektu se počítá s vyšším využitím dřeva, ve dvou nadzemních podlažích administrativní budovy se bude jednat o kompletní dřevostavbu. „Znovu tak ožívá investiční záměr, který může významně posunout možnosti využití dřeva a dalších moderních a udržitelných konstrukčních řešení ve výstavbě administrativních budov nejen v naší republice,” přibližuje Vladimír Pacek. Na stavbu nového sídla bude v největší míře využito smrkové lepené dřevo. Jestli půjde o dřevo z českých lesů, bude záležet především na zadání investora pro realizaci a dodavateli stavby. Na projektu nového sídla Lesů ČR se bude podílet i rožnovská firma Taros Nova, která se společností K4 A&E spolupracuje na návrhu dřevěných konstrukcí a komunikaci s Hasičským záchranným sborem (HZS). „Specifika dřevostaveb v Česku jsou stejná jako u konvenčních staveb, tedy dřevostavba musí splňovat všechny požadavky na statiku, dynamiku, akustiku, nebo například požární bezpečnost. U dřevostaveb je ale zvlášť důležité se zaměřit kromě statiky právě na dynamiku a akustiku,” přibližuje Václav Röder, vedoucí projekce společnosti Taros Nova. VIDEO: Úly v plamenech. Včelí mor se do okolí hradeckých lesů stále vrací Sídlo státního podniku by mělo být také pasivním domem. V projektu je navržen fotovoltaický systém primárně pro vlastní spotřebu energií. Autoři projektu dále plánují využití centrálního větrání s rekuperací a centrální chlazení celého objektu. Navíc navrhují asi 60 parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů. Architektonický koncept „Lesy v lese“ Původní členitý půdorys nového sídla bude pouze mírně upraven v rámci nového zadání stavebního programu. V dispozičním řešení sídla budou také zohledněny aktuální požadavky investora, například rozmístění pracovních úseků, uspořádání společných prostor nebo řešení zázemí v suterénu objektu. Současně bude navýšena kapacita parkovacích míst oproti původnímu návrhu o 100 automobilů na celkový počet 328 míst. Nové parkovací plochy vzniknou v podzemí.

Stavba nového sídla Lesů ČR respektuje situační možnosti pozemku – blízkou hranici lesa a stávající rozsah kancelářských prostor. Tvar horní stavby je daný rozdělením úřadu na pět provozních celků investora, kdy v každém „prstu-větvi“ bude umístěn jeden. V suterénu budovy jsou situovány sklady, archivy a technické a technologické zázemí celé budovy, nově také parkovací prostory. Spodní část stavby je navržena jako monolitická ze železobetonu, horní pak jako rámová dřevěná skeletová konstrukce se ztužujícími dřevěnými stěnami. S využitím tiskové zprávy Mohlo by vás zajímat: Hradecké letiště patřilo autům. Vodík má budoucnost, říká manažer automobilky Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu