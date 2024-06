Už při rozjezdu dělá RegioPanter čest svému jménu. Stejně jako kočkovitá šelma se rozbíhá rychle a tiše. Cestující mohou přitom sledovat na informační obrazovce okamžitou rychlost, ale i následující zastávky. „Díky konstrukci má tento vlak velmi dobré adhezní vlastnosti a umí poměrně velmi rychle zrychlovat, ale stejně dobře umí efektivně brzdit. Při brzdění rekuperuje elektrickou energii a vrací ji nazpět do sítě a tím pádem snižuje energetickou náročnost železniční dopravy,“ připomíná za výrobce souprav Tomáš Ignačák. Vlak přitom sviští krajinou směrem na Chlumec nad Cidlinou a při stokilometrové rychlosti se bavíme bez problémů prakticky šeptem. Maximální rychlost RegioPanterů je 160 kilometrů za hodinu.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

První cestující sveze nová souprava už v úterý 25. června. „Pravidelně začnou jezdit na lince z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou a do Týniště nad Orlicí. Všech 7 souprav bude k dispozici v průběhu léta,“ slibuje náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. V polovině září tak už budou mezi Chlumcem a Týništěm jezdit jen nové elektrické soupravy.

Klima, zásuvky, USB, wifi i nabíječky pro elektrokola

Ve vlaku je v letním odpoledni příjemný chládek, pohodlné jsou i modré sedačky, nechybí lampičky na čtení nebo výklopné stolečky. U každého páru sedadel je elektrická zásuvka na 230 voltů a dvojice USB zástrček. Ve voze hned za kabinou strojvedoucího je v sekci první třídy 8 míst. Za třívozovou soupravu zaplatily dráhy 160 milionů korun, za kratší verzi s dvěma vozy pak 117 milionů.

Zaujme i velká toaleta v nízkopodlažní části. Široký oblouk dveří se otevírá i zevnitř uzamyká elektronicky. Uvnitř je dost místa také pro invalidní vozík. I na běžných záchodech pak nechybí pumpička s mýdlem integrovaná do umyvadla a teče zde teplá voda.

„Předchozí Pantery byly vlastně postaveny zhruba před 10 lety, mezitím už zase technologie a bezpečnostní prvky postoupily,“ vysvětluje za dráhy Jiří Ješeta. V praxi to znamená třeba navigační systém pro nevidomé, ale i nabíječky pro elektrokola či elektrokoloběžky vedle dveří. „RegioPanter má například evropský zabezpečovací systém ETCS, který dokáže sám zastavit vlak, předvídat události na trati, upravovat rychlost a další věci,“ dodává Jiří Ješeta s tím, že na úseku Chlumec – Týniště se bude systémem ETCS zvyšovat bezpečnost až v roce 2026.

Královéhradecký kraj ročně platí drahám za regionální přepravu 1,2 miliardy korun. Hejtmanství si od roku 2021 v desetileté smlouvě objednalo víc odjetých kilometrů. „Součástí nové smlouvy je i dohoda na obnovu 70 procent vozového parku. Chtěli jsme nové vlaky, které jsou pohodlnější, bezpečnější a které obmění flotilu, která tady je stará i 40, 60 let a samozřejmě už neodpovídá požadavkům dnešní doby,“ připomíná hejtman Martin Červíček s tím, že lidé se zvolna do vlaků vrací. „Už teď u nás jezdí vlakem o 10 procent cestujících více než před covidem a my je chceme dále motivovat a zajistit jim větší komfort a bezpečí. Budeme mít i jeden z nejmodernějších železničních vozových parků v celém Česku,“ slibuje Martin Červíček.

V příštích dvou letech tak bude jezdit v Královéhradeckém kraji 40 nových vlaků za čtyři miliardy korun. Kromě sedmi zmíněných RegioPanterů pro elektrifikované trati nasadí postupně dopravce v regionu i 33 polských souprav RegioFox. Ty budou vozit lidi na neelektrifikovaných tratích a nahradí stařičké motoráky z přelomu 60. a 70. let.