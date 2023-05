Zastaralé zázemí interny novobydžovské nemocnice čeká proměna. Úpravy vyjdou na téměř 88 milionů korun.

Budova novobydžovské interny | Foto: KÚ KHK

Královéhradecký kraj vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav budovy interny nemocnice v Novém Bydžově. Investice v předpokládané maximální výši 88 milionů korun zajistí kompletní požárně bezpečnostní úpravy, jako je přístavba evakuačního schodiště s výtahy nebo vybavení elektrickou požární signalizací.

„Současná budova interny neodpovídá moderním požadavkům na požární bezpečnost. Proto vybudujeme nové výtahy, evakuační schodiště a další prvky, které zvýší bezpečnost pacientů i personálu. Opravou projde i terasa pro odpočinek a relaxaci pacientů a vchod do objektu, který bude nově zcela bezbariérový,“ řekl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Stavební práce by mohly odstartovat letos v září. Proběhnou ve dvou na sebe navazujících etapách za částečného omezení provozu zdravotní péče.

Areál bydžovské nemocnice bez zátěže: místo skladů topných olejů ornice a zeleň

Během úprav by měly být odstraněny problémy se zatékáním do spojovací chodby mezi internou a budovou léčebny dlouhodobě nemocných. Rekonstrukce a zastřešení se dočká hlavní vstup do budovy a opravou projdou také jižní terasy. Nezbytnou součástí projektu bude revize slaboproudých rozvodů a vzduchotechniky, zavedení společné televizní antény nebo kamerového systému.

Kraj má připravenou kompletní projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Na stavební úpravy v novobydžovské nemocnici hodlá vynaložit maximálně 87,7 milionu korun bez DPH.

Už pomalu chystejte plavky i v Novém Bydžově, koupaliště otevře od 10. června

„Postupné investice do modernizace všech krajských nemocnic jsou naprosto klíčové pro zabezpečení kvalitní zdravotní péče, ale také zajištění technických a bezpečnostních požadavků na jejich provoz. V případě novobydžovské interny by obnova bezpečnostně požárních systémů mohla být hotová na jaře roku 2025,“ doplnil hejtman Martin Červíček.

Interní oddělení Nemocnice Nový Bydžov poskytuje odbornou hospitalizační a ambulantní péči pro spádovou oblast přibližně 35 tisíc obyvatel, a to v oboru vnitřního lékařství a nadstavbových oborech gastroenterologie, diabetologie, endokrinologie, hematologie, nefrologie a revmatologie. Nemocnice Nový Bydžov organizačně spadá pod Oblastní nemocnici Jičín.