/FOTO, VIDEO/ Rekordních sto účastníků se letos sjelo do Nového Bydžova, aby se zúčastnilo již 28. ročníku veteránské akce Novobydžovský čtverec - Memoriál Elišky Junkové. Do závodu vystartovalo 70 veteránů a 30 historických motorek.

Milovníci veteránů v Bydžově plesali radostí | Video: Petr Vaňous

Nejstarší závodnicí byla osmaosmdesátiletá Libuše Šulcová, která do závodu vyrazila se svoji kamarádkou na anglické motorce BSA z roku 1928. „Jezdím již od osmnácti let, ale to jsem ještě neměla řidičák. A tato motorka je moje srdeční záležitost. Tatínek mého manžela byl totiž v minulosti výhradním zástupcem firmy BSA v Československu. A tak je zcela jasné, že můj stroj, který pro mě můj manžel před lety zrekonstruoval, přivezl do země právě jeho tatínek,“ uvedla Libuše Šulcová ke stroji, který si vezme 7 litrů paliva na 100 kilometrů a v dokumentech má napsáno, že to vytáhne až na 90 kilometrů v hodině. „Já s ní jezdím nejraději mezi 40 a 50 kilometry v hodině. Když potřebuji předjet, šedesátka není problém, ale nerada to dělám. Čtyřicítka je nejlepší,“ doplnila jezdkyně, která na svém stroji ujela už téměř 20 tisíc kilometrů. Další přidala právě v Novém Bydžově.

