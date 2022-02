„Podle Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 chybí v Síti sociálních služeb ještě přibližně 900 lůžek v pobytových zařízeních pro seniory. Nejedná se ale pouze o služby domovů pro seniory, ale také o služby domovů se zvláštním režimem, které se specializují na osoby s demencemi,“ vysvětluje Martina Svatoňová z hradeckého hejtmanství. A 45 míst chybí právě na Novobydžovsku.

„Situaci je potřeba řešit a s krajem jsme se dohodli, že město bude investorem nového zařízení. Třetinu bychom měli platit my, třetinu kraj a třetinu by pokryla dotace,“ vysvětluje místostarosta města Martin Kořínek. „Kraj nám daroval pozemky v areálu zdejší nemocnice a my jsme podali žádost do programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkové náklady jsme odhadovali na 130 milionů korun.“

Jenže podle posledních zpráv se zdá, že v původně zvažovaném národním dotačním programu nebude dost peněz a na Bydžov by se už nemuselo dostat.

„Teď se nám otevírá možnost, žádat o evropské peníze z Národního plánu obnovy,“ říká starosta města Pavel Louda. Jenže připravovaná výzva má jiné parametry a to by znamenalo prodražení stavby. Evropské standardy vyžadují například větší poměr jednolůžkových pokojů s tím, že každý pokoj musí mít samostatnou koupelnu.

„Na druhou stranu se tam ale dá žádat až o 150 milionů a program umožňuje hradit další věci, které v prvním programu nejsou. Například energetické úspory, vnitřní vybavení, zeleň, nebo projektovou dokumentaci. Pro nás má určitě smyl žádat v tomto programu,“ myslí si místostarosta Kořínek.

Město teď chce nechat projekt upravit tak, aby mohlo požádat o evropské peníze. „Požadavek evropské normy se mi zdá silně nadstandardní. Má to obrovský dopad na cenu investice, ale i provozní náklady. Domnívám se, že to bude vyžadovat úplné přepracování projektu,“ myslí si Pavel Louda.

Novobydžovský starosta se obává, že přepracování projektu může znamenat i větší zastavěnou plochu. „Připadá mi to, že nechystáme domov pro seniory, ale nějaký obchod s koupelnami. Navíc rostou ceny stavebních prací a to může znamenat další desítky milionů navíc. Obávám se, jestli celý projekt nakonec neskončí v šuplíku,“ míní starosta Pavel Louda.

Nový domov pro seniory by měl stát v roce 2025 a Novobydžovsko ho opravdu potřebuje.

„Máme tady krajské zařízení, které je v Humburkách, ale to je již z pohledu dnešních standardů nevyhovující. Jsou tam i třílůžkové pokoje, toalety na patře. Další nejbližší je pak v Chlumci nad Cidlinou,“ připomíná Martin Kořínek a dodává, že podle demografických studií bude za pár let chybět Novobydžovsku 45 lůžek v domovech pro seniory: „Pokusíme se projekt vyladit tak, aby byla co největší šance na získání dotace a uvidíme, jak to dopadne,“ dodává místostarosta Nového Bydžova. Na místo v domově pro seniory se teď v Královéhradeckém kraji čeká v průměru půl roku.