Rezidenti dosud platili ročně za parkovací kartu pro auto 500 korun, nově to bude 1500 za první auto a za každé další pak dokonce 2500 korun. Právnické osoby pak dosud platily 1000 korun za auto. Nově je bude stát roční parkovací karta pro první auto 3000 korun a za každé další 5000 korun.

„Určitě mě to překvapilo, je to opravdu hodně,“ podivila se prodavačka Tereza z trafiky na náměstí. Parkovací kartu si platila přes svého zaměstnavatele. Na letošní rok si ji nepořídí: „Do práce na náměstí to mám dva kilometry. Vozím dítě do první třídy, takže za špatného počasí budu asi parkovat mimo centrum nebo začnu chodit pěšky,“ zmínila.

Zákaz popíjení a pokuty. Vymýtit alkohol z ulic města se snaží Nový Bydžov

Trochu jinak vidí věc podnikatelka z nedaleké provozovny, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Já bych byla pro, aby z centra města auta úplně zmizela. Představovala bych si tady místo parkoviště zeleň, relaxační zóny. Radnice by se měla postarat o to, aby se postavil v centru parkovací dům,“ vzkázala.

Zaplacení ročního parkování pro letošní rok si už zřejmě rozmyslelo víc lidí. Loni městský úřad vydal 77 parkovacích karet, letos zatím necelou polovinu. „Někdy si lidé stěžují, že jsme zdražili hodně, ale já k tomu říkám, že když si to lidé přepočtou na den, tak to rezidentní stání v podstatě není drahé,“ uvedl vedoucí Dopravně-správního odboru města Miroslav Vostruha. V průměru totiž stojí denní parkování při zaplacení celoroční karty rezidenta 4 koruny, podnikatele pak 8 korun.

Studenti z Nového Bydžova sestavili nákladní tatru za neuvěřitelných 35 dní

Zatímco loni vybrala radnice za parkovací karty 41 tisíc korun, letos to už je více než 71 tisíc korun. „Hlavní motivací nebylo vybrat více peněz, hlavní motivací je regulovat druhé, případně třetí vozidlo té rodiny nebo podnikatele na náměstí,“ doplnil novobydžovský místostarosta Matěj Novotný.

Současně se zdražením parkovacích karet změnilo město i dobu, kdy se v centru platí krátkodobé stání. Dosud se platilo ve všední dny od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin. Od nového roku se platí sedm dní v týdnu od 8 do 20 hodin kromě svátků a dní státního volna.

Radnice teď také zvažuje, jestli nenechá na náměstí vyznačit parkovací místa vodorovným značením. To by mělo být přehlednější a bezpečnější. Současně by se ale také snížil počet parkovacích míst.

Parkování v centru Nového Bydžova

(Masarykovo náměstí a parkoviště u železářství) Ceny rezidentního stání – za rok Fyzické osoby

1. vozidlo 1500 Kč

2. a další 2500 Kč Právnické osoby

1. vozidlo 3000 Kč

2. a další 5000 Kč

Mohlo by vás zajímat: V ponožkách, s úsměvem a lžičkou do kafíčka. Recesisté otevřeli Cimrmanovu pláž v Novém Bydžově

Zdroj: Petr Vaňous