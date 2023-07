Již léta zpívají příznivci hradeckého hokeje po vstřeleném gólu song Sweet Caroline od DJ Ötziho. Goal songem se nechali inspirovat i hradečtí fotbalisté, kteří chtějí každou vstřelenou branku slavit skladbou Sara perche ti amo.

Nový fotbalový song hradeckého fotbalu uráží italský Juventus | Foto: FC Hradec Králové

Tu má v repertoáru i slavný AC Milán. A zde je problém. Právě jeho verze textu, totiž uráží fanoušky rivala z Juventusu. Jedna mluví o prasatech, druhá o hrbáčích.

Zatímco se nyní všude řeší, kdy a za jakých podmínek se otevře nová hradecká fotbalová aréna, tak se trošku zapomnělo i na samotnou hru s kulatým nesmyslem. Pokud jej hradečtí fotbalisté na novém stánku dopraví do soupeřovi sítě, má jim znít skladba převzatá od fans AC Milán Sara perche ti amo. Ta sice sice v překladu zní takřka romanticky - Je to proto, že tě miluju, ale pak to teprve dostává grády.

Text písně, kterou si v anketě vybrali fanoušci hradeckého fotbalu jako song, si totiž fanoušci AC Milan trošku upravili a dál v překladu zpívají „A kdo neskáče, je prase z Juventusu.“ Popřípadě trošku méně uražlivá, kterou také má hradecký klub pod svým článkem - Hrbáč z Juventusu.

Zda bude song v tomto znění, či v jiné podobě nakonec skutečně hrán na hradeckém fotbalovém stadionu, jsme se zeptali i vedení FC Hradec Králové. Jeho mluvčí Petr Šatalík v reakci na dotaze napsal, že v tomto znění klub píseň nikdy nepouštěl ani nepublikoval. Přitom odkaz na jednu z urážejících verzí songu dal klub přímo do článku Nový goal song Votroků – Sara perché ti amo.

I Hrbáč je však v Itálii, tedy co se týče samotného klubu z Juventusu, pro zdejší klub urážlivý. La Goeba (hrbáč) sa vyskytla zde vyskytla proto, že staré dámy, jak se jinak Juventusu přezdívá, mají většinou shrbená záda.

Verze od AC Milán:

V překladu:

Che confusione,

Sarà perchè tifiamo,

E' un emozione che sale piano piano,

Stringimi forte e stammi più vicino,

E chi non salta è un porco juventino,

La la la la laaa…

Takový nepořádek,

Bude to proto, že fandíme,

Je to emoce, která pomalu stoupá,

drž mě pevně a zůstaň u mě blíž,

A kdo neskáče, je prase z Juventusu,

La la la la laaa…

Reakce FC HK: Podle mluvčího však nejde o text, kde se zpívá o prasatech z Juventusu, ale o trošku jiný text, s trošku menší urážkou, kde se zpívá Che confusione, sarà perché ti amo è un’emozione che sale piano piano stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino, tedy v překladu Jaký nepořádek to bude, protože tě miluji je to emoce, která pomalu stoupá drž mě pevně a zůstaň u mě blíž a kdo neskáče, je hrbáč z Juventusu.