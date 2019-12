Zastupitelům potvrdil, že firmy, které se o stavbu zajímají, vidí jako jedinou reálnou možnost vypsání soutěže metodou Design and Build. „Z vyjádření účastníků předběžné tržní konzultace vyplynulo, že klasickým způsobem to za 605 milionů bez DPH postavit nedokážou. Všichni se se ale shodli na tom, že by se do soutěže přihlásili, pokud by byla zakázka vypsaná metodou Design and Build,“ řekl Bláha. Firmy si tak upraví projekt podle sebe a navrhnou vlastní verzi stavby, přičemž musí dodržet základní podmínky města.

Tou nepřekročitelnou je maximální cena a také to, že nový stadion bude splňovat kategorii UEFA 4. Zároveň se do podmínek vrátí víceúčelovost arény. Tak, aby v ní mohly být pořádány třeba koncerty.

Zástupci firem prý konstatovali, že původní projektová dokumentace je až přefouknutá a je v ní hodně zbytečných věcí. „Jde třeba o zbytečně velké kanceláře, VIP prostory, skyboxy a podobně. Na tržních konzultacích dokonce padlo, že jsou schopni stadion postavit třeba i za méně a to do konce roku 2022. Pokud město bude dbát na zadávací podmínky Design and Build, tak na tom nemůže prodělat,“ vysvětlil radní za hnutí ANO Jiří Langer. Ušetřit by stavební firmy měly také na snížení kapacity. Dosavadní projekt počítal s kapacitou devět tisíc míst. Teď město trvá kvůli splnění kategorie UEFA 4 na kapacitě pro osm tisíc fanoušků. Na takovém stadionu pak může klub nastupovat i v prestižní Lize mistrů.

Podle Pirátů se ztratil další rok

Debatu o stadionu rozvířil na zasedání zastupitelstva opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti). Podle něj město teprve nyní po roce od voleb konečně přiznalo, že stávající projekt je klasickou metodou za stávající cenu nerealizovatelný. „Strávili jsme rok zbytečným přešlapováním na místě. Už v lednu jsme z posudku TÜV Nord věděli, že to za 605 milionů postavit nejde. Koalice ten projekt stejně protlačila dál. Dozvěděli jsme se jen to, co už jsme věděli a zbytečně se točili v kruhu,“ řekl Dohnal.

Jasněji by mělo být v březnu

Náměstek Bláha už v tuto chvíli intenzivně pracuje na zadávacích podmínkách pro soutěž metodou Design and Build. „V této chvíli mám plán, že bych podmínky 10. března předložil ke schválení zastupitelům,“ dodal Bláha.

Budou se měnit povolení?

Zastupitelé se také zabývali otázkou, zda zůstanou v platnosti územní rozhodnutí a stavební povolení. Vedení města by rádo, aby to tak bylo. Případné změny by opět mohly vést k prodloužení termínů. Do podmínek to však nedá. Omezilo by tak totiž možnosti firem projekt měnit a opět by se mohlo stát, že stadion za stanovenou cenu nikdo nedokáže postavit.

„Záleží jen na firmě, jakým způsobem změny udělá. Pokud se neodchýlí od rozměrů stavby, tak může územní rozhodnutí zůstat,“ věří Langer. Podle firem prý při dodržení zákonných lhůt lze stihnout termín i při případných změnách obou povolení.