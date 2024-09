VRÁTNÝ / VRÁTNÁ o bude Vaší náplní práce? o evidence návštěv, dohled a kontrola při vstupu do areálu o kontroly příchodů a odchodů osob o kontroly příjezdů a odjezdů vozidel o ostraha majetku a prostor společnosti v nepřetržitém směnném režimu o pochůzková činnost o obsluha kamerového systému Co od Vás očekáváme? o ÚSO s vyučením o ochota pracovat v nepřetržitém 12 hodinovém provozu o praxe v oboru výhodou o řidičské oprávnění skupiny B o spolehlivost, zodpovědnost, důvěryhodnost o čistý trestní rejstřík Co Vám nabízíme? zázemí dlouhodobě prosperující české výrobní společnosti v automotive, jistotu stabilního zaměstnání, zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, závodní jídelnu v areálu společnosti, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění), možnost nákupu poctivých výrobků Karsit Agro a.s. 19 500 Kč

