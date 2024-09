Předák týmu dělníků - výrobky z kovů Co Vás čeká: zadávat práci na svém pracovišti dle zakázek a priorit, sledovat odvádění výroby a průběžně kontrolovat výstupní kvalitu na svěřeném úseku, kontrolovat docházku a plánovat čerpání dovolené a absence, navrhovat a podílet se na stanovování plánu rotace a vzdělávání podřízených, navrhovat a aplikovat nápravná řešení kvality, kontrolovat dodržování BOZP a používání OOP a pořádku na pracovišti, podílet se na hodnocení zaměstnanců a navrhovat odměny. Co od Vás potřebujeme: zkušenosti ve strojírenské výrobě (zakázková výhodou), zkušenost s prací na PC (Word, Excel, Outlook), výborné organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti s CNC výhodou. Co Vám můžeme nabídnout: práci na 1 směnu, příspěvek na pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli, možnost parkování kol či aut na pracovišti, 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál 80 Kč/den, přátelské prostředí a slušné zacházení. 34 500 Kč

