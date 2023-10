Útulkem na okraji hradeckých lesů v posledním roce otřásala obvinění z týrání zvířat. Ty kontroly ani policie nepotvrdily, ale v zařízení nepanuje dobrá atmosféra. K personálu nemají důvěru ani aktivisté, které s obviněními přišli. „Rozhodně si tam ty lidi nepřeju, je to pro mě čára, přes kterou nejede vlak a personál vyměním, už si dělám poptávku,“ říká na rovinu ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Podle něj mají současní zaměstnanci zaručenou práci u Technických služeb města, které útulek provozují.

Do Vánoc by pak chtěl najít nového vedoucího útulku. „Už se mi ozvali tři, kteří mají zájem útulek vést,“ prozradil šéf městské společnosti a dodal, že se mu hlásili první zájemci o práci v útulku, ale čekal na úterní rozhodnutí rady města. Nasmlouvané už má také dva veterináře.

Městské lesy chtějí vybudovat síť dobrovolníků, kteří by psy několikrát v týdnu mohli třeba venčit. V plánu má také lepší fungování psího hotelu nebo zřízení výcvikového centra pro psy. Teď se s útulkem seznamuje.

Útulek má fungovat i pro kočky. „Chci oddělit psy od koček, aby to bylo pro zvířata komfortní a tím začínám,“ vysvětluje Milan Zerzán. Chystá také například spolupráci s městskou policií: „Dáváme dohromady tým zkušených psovodů, kteří nám budou pomáhat třeba s nějakými nepřizpůsobivými zvířaty, protože mají dlouhodobé zkušenosti a výcvik.“

Rozsáhlá rekonstrukce čeká ulici Vážní ve skladištní oblasti v Hradci Králové

V dobrovolnících pak vidí ředitel městských lesů velký potenciál: „Jsou to lidé, kteří mají rádi zvířata a chtějí jim nezištně pomáhat. Když se to postaví správně, tak si myslím, že nám to vrátí.“ Milan Zerzán také říká, že s nápadem na provozování útulku za ním přišli zaměstnanci lesů.

Ředitel Městských lesů se chystá na návštěvu jihočeských Domažlic, kde už městské lesy útulek provozují, aby zde načerpal zkušenosti a inspiraci. „Oni pak mají zájem o naše zkušenosti z provozování Stříbrného rybníka,“ dodává Milan Zerzán s tím, že má řadu dalších nápadů, jak fungování hradeckého útulku pro opuštěná zvířata zlepšit.