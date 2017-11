Nový poslanec Jiří Mašek odejde z postu ředitele záchranky

Hradec Králové - Nový poslanec Jiří Mašek (ANO) už nebude šéfem krajské záchranky. Po dohodě s vedením kraje ve funkci na konci roku skončí.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Jiří Mašek.Foto: David Taneček

Od nového roku Záchrannou službu Královéhradeckého kraje povede šéf pověřený krajem, a pak bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele. Novinářům to v úterý řekl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Obě funkce jsou časově náročné

Jiří Mašek po svém zvolení do sněmovny usiloval o to, aby mohl krajskou záchranku vést i nadále. „Máme rozjetou řadu projektů, do mnohých z nich jsem zapojen a chtěl bych v nich pokračovat,“ vysvětlil. V pátek o tom jednal s hejtmanem Jiřím Štěpánem a náměstkem pro oblast zdravotnictví Alešem Cabicarem (TOP 09).

„Shodli jsme se, že exponované místo ředitele zdravotnické záchranné služby a práce poslance jsou časově velmi náročné,“ řekl včera hejtman.

Jiří Mašek však ze záchranky neodejde - i nadále tam bude působit jako lékař. „Na záchrance navíc probíhají projekty, jejichž duchovním otcem je pan doktor Mašek, který je tak bude moci i nadále ovlivňovat a koučovat,“ upřesnil Jiří Štěpán. Pro současného ředitele tak kraj připravuje smlouvu, aby jeho vazby na ZZS zůstaly zachovány.

Zůstanu v kontaktu se záchrankou

Jiří Mašek je si situací srozuměn. „Ve funkci ředitele nebudu, ale zůstanu v kontaktu se záchrankou,“ potvrdil v úterý Deníku.

Podle něj je však ještě možné, že se jeho odchod z postu šéfa odloží až na leden. Úředníci z krajského odboru zdravotnictví by totiž byli raději, aby odešel až ke konci ekonomického roku – a ten je právě na konci ledna. „Dobíhají ještě fakturace,“ vysvětlil Jiří Mašek.

Do letošních sněmovních voleb šel ze šestého místa kandidátky ANO, do poslanecké sněmovny ho poslalo celkem 4803 preferenčních hlasů.